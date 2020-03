Es kam einigermaßen überraschend: Eine Privatperson ortete bei der Traisner Kommunalwahl am 26. Jänner „gesetzwidrige Vorgänge“ und legte Einspruch ein. Die Landes-Hauptwahlbehörde hat die Wahlanfechtung heute freilich abgelehnt, der Gemeinderat darf sich demnach neu konstituieren. Bürgermeister Herbert Thumpser (SPÖ) sieht sich bestätigt: „Wir haben nichts falsch gemacht. Was unsere Wahlbehörden festgestellt haben, ist und war rechtens.“

Der Urnengang am 26. Jänner hatte in Traisen für klare Fronten gesorgt. Die SPÖ mit Thumpser an der Spitze fuhr 16 Mandate ein, die ÖVP fünf, die FPÖ zwei.

Die Konstituierung des Gemeinderates ist nun für den 13. März geplant. Eigentlich wäre die Neuformierung schon am 27. Februar vorgesehen gewesen. Die (jetzt abgelehnte) Wahlanfechtung hat also eine Verzögerung von rund vierzehn Tagen zur Folge.