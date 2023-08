Ärzte-Misere hält weiter an

Der Kassenvertrag von Hautärztin Gertraud Fumicz läuft nur noch bis 30. September. Die Planstelle ist ausgeschrieben. Bis dato, bestätigt auch die österreichische Gesundheitskassa (ÖGK), hat sich kein Bewerber gemeldet (Siehe auch Seite 9).

Eine Lösung ist laut ÖGK derzeit noch nicht in Aussicht. „Wir haben Frau Doktor Fumicz auch gefragt, ob für sie eine vorübergehende Verlängerung ihres Vertrages in Frage kommt. Das hat sie mit Hinweis auf ihre Pensionsabsicht abgelehnt“, informiert ein ÖGK-Pressesprecher.

Doch wie geht es nun mit dermatologischen Patientenbetreuung auf Kassa in der Region weiter?

In Niederösterreich sind aktuell 39 Planstellen für Dermatologie vorgesehen, davon sind derzeit zehn Planstellen unbesetzt. Für eine dieser unbesetzten Stellen, in Klosterneuburg, gibt es eine Bewerbung. „Das heißt, wir sind zuversichtlich diese ab 1. Oktober besetzen zu können“, so der ÖGK-Sprecher weiter.

Nächsten Kassen-Hautärzte gibt es erst in St. PöltenFür die Bürger des Bezirks Lilienfeld ist dies aufgrund der Entfernung aber nur ein geringer Trost, aber zumindest in der weit näheren Landeshauptstadt St. Pölten gibt es mit der Gruppenpraxis Dr. Jung, Dr. Pöttinger und Dr.in Fischer Fachärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten, weiters Dr. Adelheid Kienzl und Dr. Herwig Melbinger. Auch auf die Hautärztin in Herzogenburg Dr. Angelika Korn könne ausgewichen werden.

17 Stellen für Kassenmedizin im Bezirk Lilienfeld

Im Bezirk Lilienfeld gibt es insgesamt 17 Planstellen für Kassenmedizin, zwölf davon sind für Fachärzte vorgesehen. Ein Dauerbrenner einer unbesetzten Planstelle ist jene des Kinderarztes. Seit Jahren findet sich niemand für diese Position. Ebenso unbesetzt seit 1. Oktober des Vorjahres ist eine Planstelle für Allgemeinmedizin. Doch es geht noch weiter: Eine weitere unbesetzte Planstelle für Urologie seit 1. Juli 2022 wird zumindest laut ÖGK über ein Verrechnungsübereinkommen mit dem ehemaligen Stelleninhaber Dr. Abdul Aziz Sofi versorgt.

Es zeichnet sich auch ab, dass einige Allgemeinmediziner-Kassenärzte im Bezirk in den nächsten Jahren in Pension gehen. Bei der ÖKG ist man sich dieser Tatsache bewusst. Um die Nachfolgen zu sichern und neue Vertragsärzte zu gewinnen, gibt es laut dieser eine Reihe neuer Initiativen. „Wir bauen ein Servicecenter für Praxisgründer auf, treten aktiv an Jungmediziner heran und wollen künftig ein Sorglos-Paket für die Praxisführung anbieten. Durch die Stipendien für Medizinstudierende, die heuer vergeben wurden, leisten wir einen Beitrag, den längerfristigen Ärztebedarf zu sichern“, heißt es seitens der ÖGK. Der Mangel an Kassenärzten betrifft auch die Pflege: „Wenn unsere Dermatologin nur noch als Wahlärztin weitermacht, werden wir Heimbewohner nach St. Pölten schicken müssen, was längere Wegstrecken und Wartezeiten bedeutet“, merkt beispielsweise Pflegedienstleiterin Shpresa Hoti vom Pflegeheim „Dr. Hauser“in Rotheau an.

Und was sagen die Polit-Vertreter des Bezirks dazu?

„Wir bedauern sehr, dass die Kassenstelle für Dermatologie unbesetzt ist. Auch einige praktische Ärzte werden bald bei uns in Pension gehen. Wir werden es zumindest probieren, unseren Beitrag zu leisten, diese Stellen nachzubesetzen. Es braucht eine Gesundheitsreform, die auch im nicht-urbanen Bereich greift, denn unser Gesundheitssystem liegt auf der Intensivstation“, meint SPÖ-Bundesrat Christian Fischer aus St. Veit

„Natürlich ist es zu bedauern, dass die Kassenstelle von Frau Dr. Fumicz bis jetzt nicht nachbesetzt werden konnte, obwohl sie sich früh genug um eine Nachfolge bemüht hat. Ich begrüße aber ausdrücklich, dass Dr. Fumicz nach wie vor für ihre Patientinnen und Patienten im Bezirk Lilienfeld als Wahlärztin zur Verfügung stehen wird. Eine Arztpraxis für einen Kassenarzt ist vorhanden, es ist Aufgabe der ÖGK und der Ärztekammer, einen geeigneten Arzt für diese Kassenstelle zu finden. Seitens der Bundespolitik wurde kürzlich ein Paket geschnürt: Dieses beinhaltet z.B. einen Startbonus von 100.000 Euro für neue Kassenstellen und für jene, die trotz mehrmaliger Ausschreibung nicht besetzt werden konnten. Niederösterreichs Landeshauptftrau Johanna Mikl-Leitner hat einen Bonus für Ärzte auf dem Lande gefordert, dieser sollte in den ländlichen Regionen auch für Fachärzte gelten. Die Politiker arbeiten intensiv an der Verbesserung der Gesundheitsversorgung und es ist natürlich auch mir ein großes Anliegen, dass die Gesundheitsversorgung im Bezirk Lilienfeld gewährleistet ist. Ich setze mich auf allen politischen Ebenen dafür ein“, unterstreicht Sandra Böhmwalder, Bundesrätin der ÖVP, aus Hainfeld

„Das Gesundheitssystem ist am Rande des Kollaps. Es war von uns mehr als richtig, vor 20 Jahren in die medizinische Versorgung zu investieren. Dies taten wir mit Erfolg und haben deshalb noch immer eine gute Versorgung. Nur das Gesundheitssystem - die Verträge mit der Gesundheitskassa – und der Name ist das ist das Einzige, was von der Reform übrigblieb - der andere Name – sind ein Witz! Wenn Frau Dr. Fumicz bisher die einzige Kassenärztin für Dermatologie im Mostviertel war, dann ist das mehr als bedauerlich und zu hinterfragen, was da schief läuft. Bisher konnten sich die Versicherten auf Behandlung verlassen. Jetzt müssen sich dann viele Personen überlegen ob sie das letzte Geld für den Einkauf oder einen Arztbesuch aufwenden. Aber Schwarz-blau hatte uns die Patientenmilliarde versprochen – statt dieser kollabiert das System! Dafür kann Dr. Fumicz nichts und ich möchte mich für ihre Arbeit bedanken“, sagt SPÖ-Bürgermeister Herbert Thumpser aus Traisen.

„Der Mangel an Kassenärzten im ländlichen Raum wird immer mehr zum Problem, wodurch die Gesundheitsversorgung unserer Bevölkerung sich zunehmend verschlechtert und sie zu Bürgern zweiter Klasse degradiert werden. Dass die schwarz-grüne Bundesregierung dieser fatalen Entwicklung tatenlos zuschaut, ist grob fahrlässig. Wir Freiheitliche haben schon längst im Nationalrat einen ,Sechs-Punkte-Plan´ eingebracht, der besonders den Mangel an Kassenärzten unter anderem durch die Einbindung von Wahlärzten ins Kassensystem, eine Ausweitung des Studienplatzangebots oder einer Aufhebung des Doppelbeschäftigungsverbots beheben soll. Jeder Bürger hat Recht auf bestmögliche gesundheitliche Versorgung, ganz egal, ob er in der Stadt oder am Land lebt!“, untermauert FPÖ-Bezirksparteiobmann Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker