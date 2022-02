St. Veit/Gölsen: Marsch mit über 300 Teilnehmern

Nach der Bezirkspremiere in Rohrbach unter dem Motto Zaumkumma mit rund 400 Teilnehmern stand nun die zweite Auflage am Programm – diesmal in St. Veit.

„Alle sind eingeladen“, betonte Mitorganisator Matthias Uhrfahrer im Vorfeld. Samt dem neuerlichen Verweis, dass die Veranstalter des „stillen Spazierengehens“ weder Organisation noch Verein oder Partei seien.

Zwischen 300 und 350 Personen folgten dem Aufruf und trafen einander am St. Veiter Hauptplatz, um von dort durch die Gemeinde zu marschieren. Das Publikum war wieder bunt gemischt: Am „Spaziergang“, der teilweise an der

B 18 entlangführte, nahmen Jung und Alt teil. Erfreulich: Die Veranstaltung in Anwesenheit der Polizei verlief ohne Zwischenfälle. Das bestätigt auch Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller: „Es gab keine einzige Anzeige.“

Die Organisatoren betonen: „Zaumkumma-Spaziergänge stehen für ein friedliches, wertschätzendes und tolerantes Zusammenkommen. Zaumkumma heißt Gemeinschaft pflegen und nicht im Abstand leben.“ Und: „Eine Demokratie in einem Rechtsstaat machen auch solche Werte aus. Für diese Werte treten wir ein, wollen wir zusammenkommen und unsere Grundrechte vertreten. Wir sind stolz auf unser schönes Österreich, das auch für Gastfreundschaft, Geselligkeit und Freiheit in Meinungsäußerung steht.“

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden