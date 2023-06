Felsen gelöst: Sprengdienst sorgte für Sicherheit auf Wanderweg

Bürgermeister Karl Oysmüller hatte den Wanderweg sperren lassen; da nicht auszuschließen war, dass Wanderer die Absperrung missachten, musste eine schnelle Lösung her. Um die Gefahr rasch zu beseitigen, stellte Oysmüller ein Ansuchen an den Feuerwehrlandesverband Niederösterreich, dieser alarmierte den Sprengdienst, wie die Plattform „Doku-NÖ“ am Dienstag berichtete.

Die erfahrenen Kameraden rückten an um die beiden problematischen Felsschuppen wegzusprengen. Nach kurzer Anfahrt zum Sammelplatz erreichte man im Fußmarsch die Schadstelle und bohrte nach einer ersten Erkundung im unwegsamen Gelände gezielt Löcher in die Felsen, die anschließend mit Sprengstoff gefüllt wurden.

„Mit mehreren Sprengungen von oben nach unten wurden wurde die Gefahrenstelle beseitigt. In Summe wurden ca. 75 Tonnen Gestein erfolgreich abgesprengt und die Sicherheit für den Wanderweg wieder hergestellt“, berichtete die Doku-NÖ.