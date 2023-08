Kids-Event in Rohrbach Abschlussfest der "31. Ferienspiele"

Die Fahrrad-Sponsoren: Zöchling GmbH - Geschäftsführer Stefan Bader, Bürgermeister Karl Bader, geschäftsführende Gemeinderätin und Ferienspiel-Koordinatorin Maria Vonwald sowie Metagro Verkaufsleiter und Prokurist Alfred Hochecker präsentieren die Hauptpreise, zwei Fahrräder, die bei der Quizverlosung auf die Gewinner warten. Foto: Gemeinde Rohrbach

F ix-Event im Dorf: das krönende Abschlussfest der "Rohrbacher Ferienspiele“ am 2. September am Spielplatz in der Durlaßstraße. Naturfreunde-Kletterturm, Kinderschminken und Hairstyling, Basteln, Malen und XXL Bausteine sind die Highlights.

„Die heurigen Ferienspiele waren ein voller Erfolg“, freut sich Koordinatorin Maria Vonwald. Doch, bevor die Schule wieder beginnt, soll beim krönenden Abschlussfest noch einmal Ferienstimmung aufkommen. Denn am 2. September erwartet die Kids ab 14 Uhr eine Hüpfburg sowie der Naturfreunde-Kletterturm, Kinderschminken und Hairstyling, Basteln, Malen, Zuckerlregen und vieles mehr. „Für die besonders Kreativen gibt es als Besonderheit heuer XXL Bausteine, die unsere Kinder begeistern werden“, verrät Ferienspielkoordinatorin Maria Vonwald. Um 16 Uhr werden die Dank-Urkunden an jene Vereine verliehen, die sich am diesjährigen Ferienspiel beteiligt haben. Im Anschluss startet die große Quizverlosung mit vielen schönen Sachpreisen. Auf die Gewinner warten als Hauptpreise auch zwei Fahrräder, gesponsert von Bürgermeister Karl Bader, dem Bauunternehmen Hans Zöchling und Metagro Edelstahltechnik AG aus Hainfeld sowie Rad- und Sportshop Strametz aus Traisen. Verköstigt werden die Besucherinnen und Besucher vom örtlichen Elternverein. Bei Schlechtwetter gibt`s übrigens eine "Sockenparty" im Turnsaal der Volksschule. Ortschef Bader und geschäftsführende Gemeinderätin Maria Vonwald freuen sich auf einen bunten Nachmittag und über viele große und kleine Festgäste.