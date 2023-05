2.000 Unterschriften des Bezirks Lilienfeld übergeben

Es ist eine schier unendliche Geschichte, seit 2017: die Nachbesetzung der Kinderarzt-Planstelle im Bezirk Lilienfeld. Trotz intensiver Suche scheiterte diese bislang. Das Thema berührt viele Eltern im Bezirk, müssen sie doch auf Nachbarbezirke ausweichen, um ihren Nachwuchs bei einem Facharzt für Kindermedizin medizinisch versorgt zu wissen oder ein Krankenhaus konsultieren. Dieser Sache nahm sich Bundesrat und St. Veiter Bürgermeister Christian Fischer bereits vor der Landtagswahl an und sammelte bezirksweit Unterschriften für einen Kinderarzt, beachtliche 2.000 Befürworter kamen da zusammen.

Nun hat die SPÖ des Bezirks Lilienfeld die Unterschriften gesammelt an Robert Leitner, den Büro-Vorsitzenden des Landesstellenausschusses der Landesstelle Niederösterreich der Österreichischen Gesundheitskassa (ÖGK), überreicht. Die ÖGK informierte ihrerseits wieder, dass die Zahl der Bewerber um frei werdende Kassenstellen im Bereich der Kinder- und Jugendheilkunde abnimmt und die Stellen mehrfach ausgeschrieben werden müssen, bis sich ein Mediziner findet. Planstellen blieben lange vakant, so wie im Bezirk Lilienfeld. „Die Hauptgründe für diese Nachbesetzungsschwierigkeiten liegen laut ÖGK nicht zuletzt in der universitären Ausbildung. An den heimischen Universitäten werden immer weniger Kinderärztinnen und Kinderärzte ausgebildet“, führt Bundesrat Fischer aus. Ausbildungsplätze zum Facharzt für Kinderheilkunde seien oft nur sehr schwer zu bekommen. „Wir hören immer wieder von interessierten Jungmedizinern, die sich mehrmals ergebnislos um einen Ausbildungsplatz im Bereich Kinder-und Jugendmedizin bewerben. Schließlich entscheiden sie sich oft frustriert für eine andere Berufslaufbahn“, heißt es in einer Aussendung der ÖGK. Ziel der Gesundheitskasse sei es, eine ausreichende flächendeckende Versorgung für Kinder und Jugendliche sicherzustellen und vakante Stellen rasch wieder zu besetzen. Kassenverträge seien attraktiver gestaltet und mehr an die Lebensrealität der Ärzte angepasst worden, auch im Fachbereich Kinder- und Jugendmedizin. Diese enthielten Gruppenpraxismodelle und Teilzeitmöglichkeiten, um die Work-Life-Balance der Kassenärzte zu steigern. „Durch überdurchschnittliche Tarifanhebungen und gezielte Strukturmaßnahmen in den letzten zwei Jahren gelang es uns, besonders die Kinderheilkunde finanziell außergewöhnlich aufzuwerten“, heißt es weiters in der Aussendung. Bundesrat Fischer: „Ich danke natürlich der ÖGK, dass sie sich vermehrt dem Thema annimmt. Unser erklärtes Ziel bleibt, einen Kinderarzt in den Bezirk Lilienfeld zu holen.“ Daher wird er dies auch im Bundesrat fix einbringen.

