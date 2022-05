Annaberg nun Naturpark-Kindergarten: „Gewinn für alle Beteiligten“

Seit Jahren besteht im Naturpark Ötscher-Tormäuer bereits eine enge Zusammenarbeit mit den vier Naturpark-Schulen. Dieses Netzwerk wird nun um vier Bildungseinrichtungen erweitert.

Am Montag wurden sowohl die Tagesbetreuungseinrichtungen in Annaberg und Puchenstuben als auch die Kindergärten Gaming und Kienberg bei einer Prädikatisierungsfeier in festlichem Rahmen offiziell in die Reihe der österreichweit fast 70 Naturpark-Kindergärten aufgenommen.

Abgeordneter zum niederösterreichischen Landtag Anton Erber nahm in Vertretung von Landehauptfrau Johanna Mikl-Leitner an der Feier teil.

„Nur Volksschulen und Kindergärten beziehungsweise Kindertagesstätten, die in einer Naturpark-Gemeinde gelegen sind, haben diese schöne Chance, Naturpark-Kindergarten zu werden.“ Bürgermeisterin Claudia Kubelka

Naturpark-Kindergärten sollen, wie auch die Naturpark-Schulen, in enger Kooperation mit dem Naturpark-Management und den Gemeinden unterschiedliche Projekte umsetzen und so die Möglichkeit bieten, ein grundlegenderes und umfassendes Verständnis für die Natur zu erlangen.

„Die Arbeit mit den neuen Naturpark-Kindergärten hat bereits begonnen. Nach der gemeinsamen Erstellung von Lernzielen und Leitbildern steht nun die Entwicklung von Projekten auf dem Plan“, berichtet Sarah Ehmann, Verantwortliche vom Naturpark Ötscher-Tormäuer.

Annabergs Bürgermeisterin Claudia Kubelka betont: „Nur Volksschulen und Kindergärten beziehungsweise Kindertagesstätten, die in einer Naturpark-Gemeinde gelegen sind, haben diese schöne Chance, Naturpark-Kindergarten zu werden. Für die Kinder, BetreuerInnen, Eltern und Naturparkverantwortlichen ist es ein bereicherndes, schönes Miteinander. Das Lernen, in, von und über Natur ist immer ein Gewinn für alle Beteiligten“.

Auch Gärten der Schulen werden neu gestaltet

Im Rahmen eines Projektes der beiden Leader-Regionen Mostviertel Mitte und Eisenstraße werden zudem die Gärten der Naturparkschulen Annaberg, Mitterbach und Gaming neu gestaltet.

In Zusammenarbeit mit dem Naturparkteam Ötscher-Tormäuer wurde der Garten der Volksschule Mitterbach bepflanzt. Bei perfektem „Gartelwetter“ setzten die Schüler fleißig Sträucher und Pflanzen ein und erfuhren dabei Wissenswertes über die Pflanzenwelt. Foto: Volksschule Mitterbach

Ziel des spannenden Projektes ist es, jeglichen Unterricht nach draußen verlegen und anhand von Naturbeobachtungselementen die Zusammenhänge in einem Ökosystem besser verstehen zu können. Außerdem sollen mit den neuen Gestaltungselementen auch Lebensräume und Nahrung für heimische Pflanzen und Tiere geschaffen werden.

Mit dem Umbau des alten Stadels zu einem überdachten Outdoor-Klassenzimmer konnte in Mitterbach bereits ein wichtiger Schritt umgesetzt werden.

Die soeben realisierte Pflanzwerkstatt brachte den Garten nun zu einem blühenden Abschluss. Gemeinsam mit den Mitterbacher Kindern, Lehrerinnen und Naturpark-Mitarbeiterinnen wurden heimische Stauden, wie Felsenbirne und Salweide, sowie Kräuter, wie Lungenkraut und Storchenschnabel, gepflanzt. Eine Naschecke mit Himbeeren, Erdbeeren und Dirndln soll in den kommenden Jahren für Freude sorgen.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.