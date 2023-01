Grüne: Mehr Raum für die Kleinsten

Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Das kann zum Spagat für Eltern werden. Die Teuerungen machen es aber immer öfter nötig, dass beide Elternteile einer geregelten Arbeit nachgehen müssen, um sich und ihre Kinder finanziell absichern zu können. Nicht immer sind dann Großeltern oder andere Bezugspersonen vor Ort, die sich um den Nachwuchs kümmern können. Besonders hart trifft es Alleinerzieher. Für sie ist eine professionelle Kinderbetreuung außerhalb der Familie, schon ab dem Kleinstkinderalter, oft unumgänglich. Die NÖN hat sich bei den Landtagswahl-Spitzenkandidaten umgehört, was ihre Ideen zur Verbesserung der Kinder-Betreuungsangebote im Bezirk sind.

ÖVP: Listenerste Sandra Böhmwalder liegt als vierfacher Mutter das Thema besonders am Herzen. Konkrete Probleme ortet sie aber im Bezirk derzeit nicht. „Es gibt immer Luft nach oben, aber all unsere Gemeinden bemühen sich bereits jetzt um gute Betreuungsangebote“, findet sie. Einige haben schon Nachmittagsbetreuung, die Gemeinde Lilienfeld etwa hat in der Volksschule sogar eine Frühbetreuung, bevor der Unterricht beginnt. „Auch unsere engagierten Tagesmütter leisten ihre unverzichtbaren Beiträge“, unterstreicht sie außerdem. Die drei in der Region geplanten Zentren in Lilienfeld, Hainfeld und Wilhelmsburg, sieht sie „erst als Anfang, um die bestmögliche Betreuung gewährleisten zu können.“ Die Kleinstkindbetreuung (Krabbelstuben) empfindet sie als Notwendigkeit in der Lebens- und Arbeitsrealität vieler Mütter und Väter. Daher müsse es Angebote geben, für jene, die nicht die Möglichkeit haben, bei ihren Kindern zu bleiben.

SPÖ: „Das Angebot der schulischen Nachmittagsbetreuung ist in den SPÖ geführten Gemeinden bereits erfolgreich umgesetzt worden“, unterstreicht Spitzenkandidat Christian Fischer. Er war auch einer der Initiatoren der Kindertagesstätte „Mini-Maxi“ in Rainfeld. „Das war eine zukunftsweisende Entscheidung“, ist er überzeugt. Ob die kommenden Zentren genug Platz für alle Kinder haben, würde sich erst im Betrieb zeigen. In den Gemeinden, in denen diese Zentren errichtet werden sowie für deren Nachbarorte, ist es, meint er, „bestimmt eine Erleichterung für Familien. Für die weiter entfernt liegenden Kommunen ortet er Probleme. „Es ist schwer vorstellbar, dass ein Elternteil aus St. Aegyd sein Kind um 6.30 Uhr nach Lilienfeld bringt, zurück zur Arbeit fährt, sich dann um 11.30 Uhr wieder ins Auto setzt, um das Kind wieder abzuholen“, nennt er als Beispiel. Kleinstbetreuung sieht auch er als Notwendigkeit; nicht jeder sei in der glücklichen Lage, beim Kind bleiben zu können oder Unterstützung aus der Familie zu haben.

FPÖ: „Uns Freiheitlichen ist echte Wahlfreiheit das zentrale Anliegen. Ob zu Hause, bei den Großeltern oder in einer Betreuungseinrichtung - Eltern müssen selbst entscheiden können, wie sie die Kinderbetreuung organisieren möchten.“ Das ist die klare Ansage von Spitzenkandidat Wolfgang Baumann. Um diese Freiheit zu gewährleisten, fordert die FPÖ ein Landeskindergeld in der Höhe von 978 Euro für die eigenständige Kinderbetreuung bis zum vierten Lebensjahr. Kinderbetreuungseinrichtungen müssten ausgebaut werden, sodass es ein flächendeckendes Angebot – vom Gölsental bis Mitterbach – gibt. „Strikt abzulehnen, ist jeglicher ideologische Zwang, Kinder möglichst früh in Fremdbetreuung zu geben. Die Kinder zu Hause selbst betreuen, besonders in den ersten Lebensjahren, muss leistbar sein!“, betont der blaue Spitzenkandidat Baumann.

NEOS: „Ohne die gegenseitige Hilfe, vor allem von Oma und Opa, würde es in der Kinderbetreuung im Bezirk sehr düster aussehen“, findet NEOS-Kanddat Manouchehr Assadi, denn laut ihm fehlt es im Bezirk „an einer qualitativ hochwertigen, verlässlichen Kinderbetreuung – etwa durch Krippen oder Tagesbetreuungseinrichtungen.“ Diesen Ausbau hätte die ÖVP „durch ihre jahrelange Blockadehaltung bei dem Thema verschlafen.“ Der Fachkräftemangel in der Elementarpädagogik wurde, meint er, nicht angegangen. Um eine echte Wahlfreiheit für Frauen zu garantieren und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen, sei es wichtig, „dass die Ankündigungen des Landes keine Lippenbekenntnisse bleiben, sondern umgesetzt werden“, denn: „Eine Betreuungseinrichtung darf keine Aufbewahrungsstätte sein, sondern die erste Bildungseinrichtung im Leben eines Kindes.“

Für Spitzenkandidat Hikmet Arslan bedeutet eine flächendeckende Kinderbetreuung Wahlfreiheit für Familien und einen möglichen raschen Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. Ansässige Betriebe würden Jobs in der Region sichern. „Dezentrale Kinderbetreuung in den Gemeinden ist immer eine gute Lösung“, meint er. Wichtig sei aber auch die entsprechende öffentliche Verkehrsanbindung zur jeweiligen Betreuungseinrichtung.

