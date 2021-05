Freunde des Stadtkinos Hainfeld müssen sich noch bis zum 1. oder 8. Juli gedulden, denn dann erst möchte Betreiber Karl Essl aufsperren. „Es werden laufend die Termine von Filmstarts verschoben“, erklärt er, warum er derzeit noch geschlossen hat. Er orientiert sich in gewohnter Weise an den Filmstarts in Deutschland.

Im Juli werden, sollte es alles nach Plan verlaufen, die Kinderfilme „Peter Hase 2“ und „Die Croods – alles auf Anfang“ am Programm stehen; dann folgt für die Erwachsenen „Fast & Furious 9“. Die Einhaltung von Distanz im Kino sei, betont er, kein Problem.