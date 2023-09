Fehlende Absicherung: Risiko für Kinder

Mit Montag war es so weit: Zwei Kindergartengruppen sind im neuen Kindergarten Wiesenfeld eingezogen. Eine deutliche Verbesserung des Kinderbetreuungsangebotes in der Marktgemeinde St. Veit, denn der Bedarf ist klar gegeben.

Der Kindergarten liegt zentral, doch von der Verkehrslage nicht ungefährlich. Der Spielbereich bzw. der Garten befindet sich unmittelbar im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 18 und der Schwarzenbach Straße. ÖVP wie auch SPÖ haben dies – jeweils ihrerseits – bereits zum Thema gemacht. Die ÖVP-Fraktion erst letzte Woche wieder bei der Gemeinderatssitzung. Sie brachte dazu einen Dringlichkeitsantrag ein. „Unserer Meinung nach besteht hier hohes Gefahrenpotenzial. Bereits seit langem fordern wir eine massive Absicherung des Kreuzungsbereiches zum Kindergarten hin. Bis jetzt wurde lediglich ein Gartenzaun errichtet, welcher nicht mal ein Moped zurückhält“, begründet diesen ÖVP-Parteiobmann Hermann Steinacher. Trotz einiger Appelle und Anträge der VP St. Veit und über einem Jahr Bauzeit hätte es, meint Steinacher, „die Gemeindeführung nicht geschafft, eine Absicherung zur Bundesstraße bzw. zum Kreuzungsbereich herzustellen.“

BH verweist auf fehlende Kapazitäten

Dazu unterstreicht er: „Wir sehen hier starke Versäumnisse und nun wirklich dringenden Handlungsbedarf!“ Ziel sei es, mit einer Absicherung des Gartens, den Kindern ein gefahrloses Spielen zu ermöglichen. Dass es einer verkehrstechnischen Absicherung bedarf, findet auch SPÖ-Bürgermeister Christian Fischer. Er betont, dass er umgehend nach dem schweren Verkehrsunfall auf der B 18 in Rainfeld im Juni, bei dem ein Postbus mit einem Lkw im Kreuzungsbereich kollidiert war und der Lkw über die Böschung stürzte, anlassgebend sofort bei der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld um eine Verkehrsverhandlung für den Kindergartenbereich angesucht hätte. Die Sache sei daher im Laufen, der VP-Dringlichkeitsantrag überflüssig. Passiert sei seit seinem Ansuchen bei der Behörde, so Fischer, leider nichts. Aufgrund von „erschöpften Kapazitäten“ sei kein Termin für eine Verkehrsverhandlung im Sommer zustande gekommen. Erst diese Woche, am 6. September, soll diese laut Fischer stattfinden. Dazu sei auch die ÖVP, unterstreicht Fischer, eingeladen.

Zur Kritik der ÖVP hat er aber klare Worte: „Wir sind in diesem Fall nicht entscheidungsbefugt und können nicht nach Belieben irgendeine verkehrstechnische Maßnahme treffen.“ Er sieht die Gemeinde hier als „Bauernopfer“. „Dass eine Verkehrsverhandlung – bei einem so wichtigen Thema – Kindersicherheit – so lange dauert, empfinde ich als bodenlose Frechheit!“, grollt er. Und er merkt noch an: „Ob das wohl bei einer ÖVP-dominierten Gemeinde auch so lange gedauert hätte?“

Bezirkshauptfrau Heidelinde Grubhofer stellt dazu fest: „Das Ansuchen der Gemeinde St. Veit langte am 28. Juni 2023 bei uns ein. Wir sind stets im Rahmen unserer Möglichkeiten bemüht, rasch und effizient zu handeln. Daher wurde der nächst mögliche Verhandlungstermin herangezogen. Aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheiten im Sommer und begrenzter Anzahl der Stunden, die uns im Bezirk der erforderliche Amtssachverständige für Verkehrstechnik zur Verfügung steht, ist dieser Termin Anfang September.“ Außerdem handle es sich um Umstände, „die der Gemeinde bereits im Vorfeld bekannt waren und auf die meine Mitarbeiter regelmäßig hingewiesen haben“, sagt sie.