Kindergarten Wiesenfeld: Nein zur Leitschiene

Es ist ein dringender Wunsch der Gemeinde – eine bessere Absicherung des Kindergartens Wiesenfeld zur B 18. SPÖ-Bürgermeister Christian Fischer stellte dazu ein Ansuchen an die Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld. Die ÖVP unterstrich indes ihre Forderung mittels eines Dringlichkeitsantrags in der jüngsten Gemeinderatssitzung (NÖN/36).

Am vergangenen Mittwoch fand dazu eine Verkehrsverhandlung zwischen Gemeindevertretern und einem Verkehrssachverständigen der Bezirkshauptmannschaft statt. Dem Wunsch der Gemeinde zur Errichtung einer Leitschiene wurde aber nicht stattgegeben.

Diesen Entscheid erklärt Bezirkshauptfrau Heidelinde Grubhofer. „Der Amtssachverständige für Verkehr beurteilt die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs. Für diese ist eine Verkehrsleitschiene nicht erforderlich, weshalb diese auch dem Straßenerhalter nicht aufgetragen werden kann“ Es fehle daher die Grundlage, zur Errichtung einer Verkehrsleitschiene dem Straßenerhalter behördlich aufzutragen. „Maßnahmen, die im Zuständigkeitsbereich der Behörde – der Bezirkshauptmannschaft - liegen, wie die Verlängerung der 50 km/h Beschränkung auf der B 18 im Nahebereich des Kindergartens Wiesenfeld, sind bereits dabei, umgesetzt zu werden“, erklärt sie.

Die Kindersicherheit geht vor!“ Bundesrat Christian Fischer, Bürgermeister von St. Veit

SPÖ-Bürgermeister Bundesrat Christian Fischer akzeptiert den BH-Entscheid, auch wenn es für ihn kein Argument gegen eine Leitschiene gibt, denn: „Die Kindersicherheit geht vor!“ Es gäbe an der B 18 beispielsweise bei Rohrbach/Bernreit eine Leitschiene. Dort sei kein schützenswerter Kindergarten, sondern nur eine Wiese. Er begrüßt aber die Verlängerung des 50ers auf der B 18. Im Bereich der Schwarzenbachstraße soll anhand einer Verkehrszählung durch das Land, so Fischer, nun geprüft werden, ob hier Schutzmaßnahmen wie ein Zebrastreifen und/oder eine 30kmh-Beschränkung beim Kindergarten möglich sind.VP krisiert „hohe Kosten“ beim Kindergartenbau„Zur Absicherung des Gartens vom Kindergarten zur Kreuzung hin, war und ist die Gemeinde zuständig. Außerdem wäre dafür gar keine Verkehrsverhandlung notwendig gewesen“, meint dazu VP-Obmann Hermann Steinacher. Und: „Hier muss unserer Ansicht nach – nach wie vor – seitens der Gemeindeführung dringend gehandelt werden – und zwar mittels massiver Absicherung.“

Lösungsvorschlag der ÖVP: „Beim bestehenden Zaun gehört ein Betonfundament errichtet, welches 1,0 bis 1,5 Meter herausragt und darauf ein Holzzaun errichtet. Zusätzlich gehören mehr Sträucher und Bäume gesetzt. Das bietet den nötigen mechanischen Schutz gegen Fahrzeuge, schützt gegen Lärm und gegen Emissionen vom Straßenverkehr. Große Steine hinzulegen, kann nur eine erste provisorische Maßnahme sein“, meint er. Und: „Bei einem beschlossenen Mietvertrag des Kindergartens über 4,5 Millionen Euro, kann es nicht sein, dass bei der Sicherheit der Kinder gespart wird.“

Auf diese Leitschiene in Rohrbach-Bernreit, wo kein Kindergarten, sondern nur eine Wiese ist, weisen Bürgermeister Christian Fischer und Vize Gerhard Jun (v. r.) hin. Foto: SPÖ

„Das Bauvolumen beträgt zwei Millionen Euro netto. Dieser Betrag wurde im Großen und Ganzen eingehalten“, entgegnet Fischer zu den Kosten. Um die tatsächlichen Emissionen feststellen zu können, hat er nun eine Firma zur Erstellung eines Emissionsgutachtens beauftragt. „So etwas können nur Experten beurteilen“, unterstreicht er. Abschließend meint er, dass er es „sehr traurig findet, so ein gutes Projekt schlecht zu reden.“ So wird seitens der ÖVP „politisches Kleingeld auf Kosten der Kinder gemacht.“ Immerhin wurde, so Fischer, „die Gemeinde in der Kinderbetreuungsoffensive als Pilotgemeinde ausgezeichnet.“