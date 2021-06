Die Kinder der ersten und zweiten Gruppe des Kaumberger Kindergartens besuchten am Mittwoch bei hitzigen Temperaturen die FF Kaumberg. Die Sprösslinge lernten die Schutzausrüstung und die Fahrzeuge kennen und durften das Funkgerät ausprobieren. Jedes Kind konnte sich zudem am Strahlrohr versuchen. Für Abkühlung bei den Hochsommertemperaturen sorgte die Mannschutzbrause des B-Rohrs. Zurück zum Kindergarten ging es an Bord des HLF2 und TLF4000.