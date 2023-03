Plaudern mit der Jugendgemeinderätin

Zwei Mal im Jahr lädt Bürgermeister Karl Bader zum Kindersprechtag ein. „Kindern wird hier die Möglichkeit gegeben, Wünsche und Anliegen zu äußern, Verbesserungsvorschläge zu machen oder sie kommen einfach nur zum Plaudern“, erklärt Jugendgemeinderätin Nicole Panzenböck.

Und das kommt gut an: Immer wieder werden Mädchen und Buben im Amtshaus vorstellig. Diese Gelegenheit nutzten auch Anna und Sophie Kerschner. Die Geschwister plauderten am Kindersprechtag und erzählten von ihren Freizeiterlebnissen, insbesondere vom Pumptrack, der künstlichen Wellenbahn, aus der Nachbargemeinde St. Veit. Gerne hätten sie so eine Sportanlage auch in Rohrbach. „Abgesehen von sehr hohen Kosten benötigt so eine Anlage auch sehr viel Platz“, machte Panzenböck der fünfjährigen Anna und der achtjährigen Schwester Sophie jedoch nicht allzu große Hoffnung für eine derartige Projekt-Verwirklichung. Besprochen wurde indes, wo es in Rohrbach die Möglichkeit gäbe, Geschicklichkeit, Koordination und Motorik zu trainieren: Beispielsweise am Spiel- und Skaterplatz oder entlang der Motorikstrecke im Schlosswald. „Es gibt so viele Themen, die die Kinder beschäftigen“, sagt Panzenböck, die selbst Mutter eines Sohnes ist und sie erzählt, „dass oft Wünsche vorgebracht werden, die einfach nicht realisiert werden können.“ Trotzdem, für Panzenböck zählt jede Meinung und jeder Wunsch. Wir nehmen die Anliegen der Kinder ernst“, betont die 27-Jährige.

Seit drei Jahren engagiert sie sich in der Gemeindepolitik. Beim Kindersprechtag, der zwei Mal im Jahr abgehalten wird, durfte sie schon mit einigen Kids sehr nette Gespräche führen. Verbesserungsvorschläge am Spiel- und Skaterpark werden hier immer wieder vorgebracht und Wünsche, wie beispielsweise „ein Trinkwasserbrunnen am Spielplatz“, der real geworden ist. Auch die permanente Vermüllung des Skaterparks und die zunehmende Zerstörungswut am Spiel- und Skaterpark bringen verantwortungsbewusste Kinder in Rage. Ihren Ärger bringen sie beim Kindersprechtag vor, wie zuletzt, als der Wunsch nach zusätzlichen Fahrradständern vor dem Spielplatz laut wurde. Denn manche Kids düsen im Spielplatzbereich ungeniert mit dem Bike herum und das kann mitunter zu riskanten Situationen führen. Andere wollen indes mehr Gassi-Sackerl-Ständer zur Reduzierung des Hundekots. „Als Gemeinde ist es uns wichtig, dass alle Altersgruppen ihre Anliegen äußern können. Beim Kindersprechtag bekommen vor allem die Kleinsten dazu die Möglichkeit“, sagt Nicole Panzenböck.

