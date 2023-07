Rohrbacherin über fragwürdige Erziehung im Edelhof

NÖN: Wieso kamen Sie in die Obhut der Nonnen?

Christine Kadi: Ich hatte von Geburt an eine schwere Sehbeeinträchtigung. Ich wuchs bei meinen Eltern im Weinviertel auf, doch schon zu Beginn der ersten Volksschulklasse zeigte sich, dass es hier keine geeignete Fördermöglichkeit für mich gab. Daraufhin meldeten mich meine Eltern in der damals ersten Sonderschule in Wien an. Diese betrieb die Kongregation der Schwestern vom Armen Kinde Jesus.

Was bedeutete es für Sie, als kleines Mädchen unter Fremdbetreuung zu sein?

Kadi: Ich hatte großes Heimweh. Immer wenn ich nach den Ferien wieder hin musste, hatte ich Bauchweh und musste mich übergeben.

Hatten Sie vor den Schwestern Angst?

Kadi: Nein. Einige waren sehr nett, die meisten aber sehr streng. Ich hatte keine groben Probleme. Ich war sehr ruhig und ein eher braves Kind.

Wie beschreiben Sie die „strenge“ Erziehung?

Kadi: Strafen waren an der Tagesordnung, vor allem für jene, die aufmüpfig waren. Eine Ohrfeige war in damaliger Erziehung durchaus üblich, auch, dass schlimme Kinder kalt angespritzt wurden oder unter die kalte Brause gestellt wurden.

Sie waren ja in verschiedenen Internaten der Kongregation. Haben Sie dort Gewalt erfahren?

Kadi: Ich wurde nicht geschlagen oder dergleichen, aber was ich aus heutiger Sicht als Gewalt bezeichne ist, dass mir das Essen, wenn ich nicht aufgegessen habe, so lange in den Mund gestopft wurde, bis ich mich übergeben habe. Dafür wurde ich angeschrien. Das passierte öfters.

Glauben Sie, dass die Vorwürfe der Brüder gegenüber einigen Betreuerinnen stimmen?

Kadi: Ja. Das glaube ich auf jeden Fall. Es gab zur Zeit dieser Brüder teils dieselben Betreuerinnen wie bei mir. Diese waren äußerst streng. Es ging hier um Erziehung und nicht Pädagogik, wie man sie heute kennt. Ich traue das einigen dieser Personen durchaus zu.

Haben Sie in Ihrer Zeit im Edelhof jemals Misshandlungen von Kindern mitbekommen?

Kadi: Ich hatte dort keinen direkten Kontakt zu den Kindern, aber man hatte einiges durchklingen gehört, was durchaus Rückschlüsse auf derartige Vorfälle zu lässt. Dass Kinder bloßgestellt wurden und andere noch animiert wurden, sie zu beschämen, davon bin ich überzeugt. Das war in der Vergangenheit in der so genannten Erziehung üblich. Man kann die Folgen, die mitunter daraus resultieren, jedenfalls nicht so leicht wieder gut machen.

