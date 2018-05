Mit einem Top-Film lockt der Kinodienstag: „Erik & Erika“. Regisseur Reinhold Bilgeri wird persönlich vor Ort sein.

Portillo 1966 – Erika Schinegger wird Abfahrtsweltmeisterin. Ein Skistar war geboren, umso größer war der Absturz in der öffentlichen Meinung, als sich bei der Geschlechtsüberprüfung vor der Olympiade in Grenoble herausstellt, dass Erika eigentlich genetisch ein Erik ist. Damit hatte niemand gerechnet. Intersexuell geboren, hatte man Erika bei der Geburt vorschnell als Frau deklariert – ein Fehler, der die folgenden 19 Jahre schwer auf ihr lastete.

Ein Leidensweg beginnt. Sämtliche Beteiligte sind mit der Entdeckung überfordert: Der österreichische Skisportverband drängt auf eine Anpassungsoperation zur Frau und sagt sich später los, die Eltern können keinen Halt und kaum Verständnis geben, Erik(a) ist auf sich allein gestellt. Als Erika wurde sie gefeiert, als Erik wurde sie verstoßen und des Betruges bezichtigt. Reinhold Bilgeri zeichnet diese Geschichte aus dem Leben, über die Ungerechtigkeit der Natur und die Tabuthemen der 1970er-Gesellschaft nach.

In „Erik & Erika“, einem österreichisch-deutschen Film von 2018, sind in den Hauptrollen neben Markus Freistätter als Erik Birgit Melcher, Gerhard Liebmann, Marianne Sägebrecht, August Schmölzer und Ulrike Beimpold zu sehen. Der Film wird am 29. Mai um 19.30 Uhr im Stadtkino Hainfeld gezeigt. Kartenreservierung unter 02764/7833.