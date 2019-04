Errichtung einer neuen Kläranlage in Ramsau anstelle der veralteten oder Anschluss des örtlichen Kanalnetzes an die Zentralkläranlage des Abwasserverbandes Gölsental in Wiesenfeld? Das war die bis zuletzt ungeklärte Frage.

Im dritten Anlauf binnen weniger Wochen klappte es im Gemeinderat nun mit einer Entscheidung. Die VP-SP-Mehrheit segnete den Anschluss an die Zentralkläranlage ab — gegen die Stimmen der Bürgerliste und bei Enthaltung des freiheitlichen Mandatars. Die Bürgerliste, die im letzten Gemeinderat (wie berichtet) ein Firmen-Offert für den Neubau einer Kläranlage im Ort präsentiert hatte, ist damit abgeblitzt.

Vorausgegangen war dem Beschluss eine fast zweieinhalb-stündige, zerfahrene Debatte, bei der auch von VP-Bürgermeisterin Gertraud Steinacher hinzugezogene Vertreter der Firma Hydroingenieure, die eine Studie zur Kanal- und Kläranlagen-Thematik verfasst hatten, geduldig Rede und Antwort standen.

In den unterschiedlichen Positionen gab es wenig Neues: Die Bürgerliste bezweifelte die Berechnungen der Hydroingenieure. Vom „Kosten in die Höhe treiben“, um die Kanalanschluss-Variante günstiger als den Kläranlagen-Neubau darzustellen, sprach etwa Mandatar Friedrich Gruber. Ortschefin Gertraud Steinacher stützte sich vor der Beschlussfassung auf eine von ihr bei Alexander Kreihansel, Ziviltechniker und Ingenieurkonsulent für Bauwesen, angeforderte Stellungnahme. Darin kommt der Experte nach Durchsicht des von der Bürgerliste eingeholten Kläranlagen-Angebotes zum Schluss: „Die tatsächlichen Kosten, vor allem die Kosten laut Kostenrechnung über 50 Jahre, sind wesentlich höher als bei einem Anschluss an den Verband Gölsental. Es wird daher empfohlen, dem Ergebnis der Studie des Büros Hydroingenieure zu folgen und den Anschluss an den Verband Gölsental auszuführen.“