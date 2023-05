St. Veit ist Pilotgemeinde im Land

Die NÖ Kinderbetreuungsoffensive des Landes, ein Thema, das auch den letzten Landtagswahlkampf beherrschte, denn sie ist Notwendigkeit: Das Land und auch der Bezirk Lilienfeld benötigen dringend mehr Kinderbetreuungsplätze, vorrangig auch für Kleinkinder ab zwei Jahren.

Die Gründe sind mannigfaltig: In immer mehr Familien sind beide Elternteile berufstätig, auch oft aus finanzieller Notwendigkeit, nicht jeder hat das Glück von Großeltern, die sich um den lieben Nachwuchs kümmern, gerade Alleinerzieher sind auf Kinderbetreuungsplätze besonders angewiesen.

Ab September 2024 sollen schon Zweijährige in den Kindergärten des Landes betreut werden. Bevor das Kindergarten-Alter, das derzeit bei 2,5 Jahren liegt, im ganzen Land um ein halbes Jahr gesenkt wird, starten aber 17 Kindergärten, verteilt auf ganz Niederösterreich, mit einem Pilotprojekt. Mit dabei als einziger Kindergarten im Bezirk Lilienfeld: der St. Veiter Kindergarten. Hier gibt es ab Herbst eine Kleinkindgruppe für Kinder ab zwei Jahren.

„Wir sind bereits in den Vorbereitungen, um bis im Herbst den Betreuungsbedürfnissen von Zweijährigen bestens gerecht zu werden“, freut sich Kindergartenleiterin Margit Redl, dass gerade ihr Kindergarten als Pilotprojekt ausgewählt wurde. Dies sei aber auch, betont sie, nur durch die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde möglich. Bürgermeister Christian Fischer erinnert, dass St. Veit schon in den vergangenen Jahren stets im Bereich Kinderbetreuung „vorausschauend agiert“ hätte, aktuell auch durch den neuen Kindergarten in Wiesenfeld, der ebenso im Herbst seinen Betrieb aufnimmt. „Der Wunsch der Eltern nach mehr Kinderbetreuung, auch für Zweijährige, ist da. Dem muss man gerecht werden“, unterstreicht er. Er verweist auch auf die seit Jahren bestehende private Einrichtung für Kleinkinderbetreuung in Rainfeld. Letztere ist übrigens mit Herbst kostenfrei. Hier können schon Kinder bei Bedarf ab dem Säuglingsalter untergebracht werden.

Gemeinde hat ab Herbst drei Landeskindergärten mit acht Gruppen

Die neue Strukturierung im Kindergarten bringt viele Vorteile. Die Kindergruppenzahl wird in den allgemeinen Gruppen von 25 auf 22 gesenkt, der Personal-Kind-Schlüssel dadurch verbessert. St. Veit hat mit dem neuen Kindergarten in Wiesenfeld dann drei Landeskindergärten mit acht Gruppen, davon vier in St. Veit, zwei in Rainfeld und zwei in Wiesenfeld. „Das bringt Vorteile für Kinder wie Eltern. Kürzere Wege zum Kindergarten, weil es für jede Katastralgemeinde nun zentral einen Kindergarten gibt, somit mehr Verkehrssicherheit für die Kinder und auch Zeitersparnis für die Eltern“, sind Ortschef Fischer und Vize Gerhard Jun überzeugt. Sie danken übrigens dem Land, dass ihre Gemeinde zur Pilotgemeinde gewählt wurde, vor allem aber auch Leiterin Margit Redl: „Durch ihr Engagement wäre die rasche Umsetzung einer Kleinkindbetreuung nicht möglich“, betont Ortschef Fischer.

Petra und Michael Gruber aus St. Veit werden ab September ihren Sohn, den zweijährigen Max, in die Kleinkindgruppe geben. Sie begrüßen dieses Angebot. „Ich kann dann nach der Eingewöhnungsphase meines Sohnes wieder die Stundenzahl in der Arbeit erhöhen“, erzählt Petra Gruber, die als stellvertretende Leiterin im Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz tätig ist. Vor allem freut es die Eltern aber auch, dass ihr Sohn „unter Gleichaltrigen in der Kinderbetreuung ist und hier neue Spielgefährten kennenlernt.“

