Schwerpunkte sind Kinder und Tourismus im Bezirk Lilienfeld

Die Umsetzung des schon länger geplanten touristischen Leitsystems und die Details zur Umsetzung der NÖ Kinderbetreuungsoffensive in der Region: Das waren die Schwerpunkte der jüngsten Sitzung der Kleinregion Traisen-Gölsental.

Die Kleinregion hat ja bereits mit der regionalen Bedarfsanalyse für die zusätzlichen Kinderbetreuungsgruppen in der Region niederösterreichweites Neuland betreten und es sollen gemeindeübergreifend koordiniert bis zu 15 neue Kinderbetreuungsgruppen entstehen. Nun laufen die Planungen für den Betrieb ab September 2024 für die neuen und bestehenden Kinderbetreuungsgruppen auf Hochtouren.

Einerseits wurde das erste LEADER-Projekt zur Entwicklung der modularen Ausbildung für gleich drei Berufe beschlossen. Andererseits wurde auch die künftige Struktur des Gemeindeverbandes, welcher zukünftig federführend für die Klein- und Kleinkindbetreuung in der Region zuständig sein wird, präsentiert und goutiert. „Die Planungen, das seit 2009 bestehende Bildungswerk Traisen-Gölsental als vollwertige Erwachsenenbildungseinrichtung für die Region zu etablieren, bestehen schon seit den Ergebnissen des Regionalentwicklungsprozesses Regionale Agenda 21. Nun werden wir diese Pläne schnell umsetzen, um einen geeigneten Träger für die notwendigen Ausbildungen im Rahmen der NÖ Kinderbetreuungsoffensive in der Region zu haben. Roland Beck wird in bewährter Art und Weise die Funktion des Obmanns des BHW Traisen-Gölsental bekleiden“, weiß der Obmann der Kleinregion, Lilienfelds Bürgermeister Manuel Aichberger.

BHW Traisen-Gölsental wird TBE-Betreuer, Kinderbetreuer und Tageseltern ausbilden

Die BhW Niederösterreich GmbH ist eine Erwachsenenbildungseinrichtung, die sich durch ein breites Spektrum an gemeinwesenorientierter Bildungsarbeit auszeichnet. Die Tätigkeiten des BhW Niederösterreich in enger Zusammenarbeit mit den ehrenamtlich geführten Bildungswerken des BHW Vereins verbessern die Bildungs- und Lernkultur in Niederösterreich, seinen Regionen und Gemeinden. Kleinregionsmanager Roland Beck ergänzt: „Neben mir werden die Leiter aller drei Volkshochschulen der Region im Vorstand des BHW Traisen-Gölsental vertreten sein, denn das BHW soll keine Konkurrenz zu den bestehenden Einrichtungen unserer Region sein, sondern die bestehende allgemein Erwachsenenbildung der Volkshochschulen um für die Region sinnvolle, spezielle Berufsausbildungen ergänzen.“ Das BHW Traisen-Gölsental soll ab Winter 23/24 die drei gesetzlich reglementierten Berufe Tagesbetreuungseinrichtungs (TBE)-Betreuer/-in, Kinderbetreuer/-in und Tageseltern in einer modularen Ausbildung in der Region ausbilden. „Wir wissen, dass wir zur Umsetzung der geplanten vielfach verbesserten Kinderbetreuung in unserer Region viel neues Personal benötigen, da liegt es natürlich auf der Hand, die dafür notwendigen Ausbildungen auch in der Region anzubieten“, ist Obmann Manuel Aichberger überzeugt.

Das touristische Leitsystem mit Eintritts- und Austrittsportalen in Form von Stelen bei den Ortsein- und Ausfahrten soll ebenso möglichst schnell in den Kleinregionsgemeinden umgesetzt werden. In den Ortszentren, an passenden Stellen, werden Infopoints mit den Ausflugszielen, Übernachtungs- und Gastronomieangeboten in der jeweiligen Gemeinde sowie bei Ausflugszielen der Region aufgestellt. „Die Kleinregion möchte so die zwischen den Mitgliedsgemeinden gelebte Kooperation auch nach außen hin sichtbar machen und Besuchern unserer Region ein über die Gemeindegrenzen hinweg stimmiges, einheitliches Bild unserer schönen Region vermitteln“, erläutert Aichberger. Die Umsetzung des touristischen Leitsystems wird durch die NÖ Regional GmbH begleitet.

