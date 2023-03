Hohenberger Wasserkraft: Strom für über 520 Haushalte

Dass Wasserkraft eine beständige Form der Energiegewinnung ist, beweist unter anderem auch das Kleinwasserkraftwerk Thorhof an der Unrecht Traisen. Das Kraftwerk ging im Jahr 1913, also vor genau 110 Jahren, in Betrieb und trägt auch heute noch zur Stromversorgung in der Region bei.

Diese Dauerhaftigkeit von Kleinwasserkraftwerken bestätigt auch EVN-Sprecher Stefan Zach. „Wenn man sich die historischen Fotos des Kraftwerks ansieht und mit den heutigen Aufnahmen vergleicht, erkennt man nur wenig Unterschiede. Ein Beweis für die Dauerhaftigkeit dieser Form der Energiegewinnung“, meint Zach. Das Kraftwerk Thorhof liefert Ökostrom für über 520 Haushalte in der Region.

Niederösterreich hat eine große Tradition in der Nutzung der Wasserkraft. Durch die topografischen Gegebenheiten und die Größe der niederösterreichischen Fließgewässer sind in Niederösterreich hauptsächlich Kleinwasserkraftwerke im Einsatz. Diese leisten einen wichtigen Beitrag für die regionale Stromerzeugung und den Klimaschutz.

Über EVN

Die Energieerzeugung durch Wasserkraft ist seit vielen Jahren ein wesentlicher Bestandteil der EVN. Ziel der EVN ist ein behutsamer und konsequenter Ausbau erneuerbarer Energien. Dazu zählt neben der Nutzung von Wind, Sonne und Biomasse auch die Wasserkraft. Im Wasserkraftbereich liegt die Strategie vor allem in der Revitalisierung und Modernisierung bestehender Wasserkraftwerke. Die Kleinwasserkraftwerke der EVN erzeugen Öko-Strom für rund 46.000 niederösterreichische Haushalte.

Im Rahmen von „Wir fürs Klima“ der EVN-Klimainitiative will die EVN ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis 2034 um rund 60 Prozent reduzieren.

Mehr gibt es auf der Webseite der EVN.

