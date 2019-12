Beabsichtigt ist die infrastrukturelle Leistung schon seit einigen Jahren, nun geht es an die Umsetzung. Am Freitag fand die Spatenstichfeier für das Projekt „Betreubares Wohnen“ statt. Die GEDESAG errichtet elf Miet-Wohnungen in der Hauptstraße 20.

„Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat“, sagt Bürgermeister Reinhard Hagen, „nach Erneuerungen in der Volksschule und im Kindergarten für unsere Kleinsten, wollen wir genauso etwas für unsere ältere Generation tun.“ Bei vielen besteht das Interesse, in der vertrauten Umgebung zu bleiben. Die Anlage biete eine Möglichkeit dazu. Acht Anmeldungen wurden mittlerweile getätigt. Den Baugrund im Ortskern bekam die Gemeinde Kleinzell übrigens von Michael Daubner vererbt.

GEDESAG-Vorstandsdirektor Peter Forthuber informierte über Details. So sind die Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen um die 60 Quadratmeter groß und barrierefrei mittels Lift erreichbar. „Es gibt einen Gemeinschaftsraum, geplant ist auch ein Arztzimmer“, weiß Forthuber. Das Investitionsvolumen beträgt laut ihm rund 2,6 Millionen Euro.

Die verlässliche Partnerschaft zwischen Land NÖ, Gemeinde Kleinzell und den Bauträgern betonte Bundesratspräsident Karl Bader, welcher in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an der Spatenstichfeier teilnahm.

Das mehrstöckige Gebäude entsteht in Zusammenarbeit mit der Öko-Dorf Bau GmbH, die bereits für die Realisierung einer Wohnhausanlage in Kleinzell verantwortlich zeichnete. Die Heizung soll über die Nahwärmegesellschaft Kleinzell erfolgen. „Wir haben 83 Prozent Holz, außerdem könnten weiters Anrainer dazu angeschlossen werden“, berichtet Bürgermeister Reinhard Hagen.