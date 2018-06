Eine Cannabisplantage betrieb ein Serbe in einem Haus in Kleinzell und fasste dafür bereits eine Strafe aus. Nun sitzt ein Landsmann wegen Suchtgifthandels als Beteiligter vor dem Richter. Der 32-Jährige soll das Haus in Kleinzell gemietet haben und den Drogendealer somit unterstützt haben.

Von einer Drogenplantage habe der Angeklagte nichts gewusst, sagt er. „Er hat mich gebeten, für seine Familie eine Bleibe zu suchen. Er hat in Wien gewohnt und wollte aufs Land ziehen. Bei dem Haus bin ich dann zufällig vorbeigefahren, habe die Eigentümerin gefragt, ob sie es vermieten möchte“, erzählt er im Prozess.

„Sie haben mit dem Dealer 320 Mal in nur einem Monat telefoniert.“ Der Richter listet im Prozess Indizien, die den Angeklagten verdächtigen, auf.

Auf den 32-Jährigen aufmerksam geworden seien Ermittler ob einer Indizienkette. „Die Vermieterin hat erzählt, dass Sie vermutlich zur Erntezeit mit einem Kastenwagen beim Haus waren. Ihre Telefonnummer wurde bei der Stromanmeldung angegeben. Weiters haben Sie mit dem Dealer in nur einem Monat 320 Mal telefoniert“, listet der Richter Verdächtiges auf. Der Angeklagte leugnet weiterhin, der Richter vertagt zur Zeugeneinvernahme.