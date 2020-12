Schon seit einiger Zeit unterstützen Salvarore Raineri und Claudia Scheuher eine junge Mutter, die es bisher nicht leicht hatte im Leben. Die letzte Beziehung ging in Brüche, da der Mann Probleme mit Alkohol und Drogen hatte und schließlich gewalttätig wurde. Hilfesuchend wandte sie sich an die beiden Kleinzeller, die Mutter und Sohn kurzfristig bei Bekannten unterbrachten.

Nach neuerlichem Telefonterror und einer Auseinandersetzung mit dem Ex-Mann wurde mit vereinten Kräften eine neue Bleibe gefunden - weit weg vom bisherigen Wohnort: „Die junge Frau hatte nichts mehr, als ihre Klamotten am Leibe“, erzählt Raineri. Zusammen mit der Kollegenschaft des „MEGA-Flohmarktes“ in Unterradlberg, wo er selbst seit 18 Jahren als Trödler bekannt ist, organisierte er Hilfe. Zunächst konnte ein leer stehendes Haus gefunden werden, das sie kostenlos bewohnen darf. Dann wurden Möbel bereit gestellt und Haushaltsware, Teller, Pfannen, Besteck, eine Mikrowelle - alles was man in einer Küche benötigt. Auch ein Fernseher wurde aufgetrieben.

„Sie wusste selbst nicht, dass sie schwanger war, hatte zeitweises Bauchweh auf die Schläge ihres damaligen Lebensgefährten zurückgeführt.“ Salvarore Raineri

Und dann kam die vorweihnachtliche Überraschung: Per Hausgeburt brachte die junge Frau ein gesundes Mädchen zur Welt. „Sie wusste selbst nicht, dass sie schwanger war, hatte zeitweises Bauchweh auf die Schläge ihres damaligen Lebensgefährten zurückgeführt“, berichtet Raineri, der mit seiner Lebensgefährtin wieder unterstützend zur Seite stand. Gemeinsam erledigten sie Arztbesuche und Behördenwege. „Die kleine Johanna die Mutter und der Bruder sind nun wohlauf“, freut sich Raineri, dass er mit dem Flohmarkt-Team helfen konnte.