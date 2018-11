Im Rahmen eines Informationsabends wurde der fertige Entwurf des Gefahrenzonenplanes für die Gemeinde Kleinzell vorgestellt. Das Interesse war groß, über 40 Gäste verfolgten die Präsentationen von Werner Jester vom Amt der NÖ Landesregierung sowie von Adalbert Haydn vom Planungsbüro Dr. Lang ZT.

In Summe wurde der gesamte Ortsbereich Kleinzells auf einer Länge von rund drei Kilometer, beginnend bei der Einmündung des Salzergrabens bis flussauf zum Ortsteil Fünfhaus, in Hinblick auf die Hochwassergefahr betrachtet.

Es erfolgte die Ausweisung von roten, gelben und rot-gelben Gefahrenzonen sowie die Festlegung von maßgebenden Prozessszenarien in Abstimmung mit der Wildbach- und Lawinenverbauung. „Der gesamte Talboden ist bereits bei einem 30-jährigen Hochwasser massiv durch Überflutungen betroffen“, berichtet Bürgermeister Reinhard Hagen.

Profilaufweitung mit Sohleintiefung möglich

Aufbauend auf diesen Überflutungsergebnissen wurde ein Maßnahmenkonzept präsentiert. Das Projektziel ist ein 100-jähriger Hochwasserschutz für die Siedlungs- und Wirtschaftsgebiete in Kleinzell. Eine Umsetzung kann durch einen Mix aus Hochwasser-Rückhalt, Profilaufweitung mit Sohleintiefung und linearem Ausbau erreicht werden. Dieses „generelle Hochwasserschutzprojekt“ soll in Zusammenarbeit von Anrainern, Grundeigentümern, Gemeinde, Planer und der Fachabteilung des Landes erarbeitet werden.

In den nächsten Wochen wird der Gefahrenzonenplan bei der Gemeinde zur Einsicht aufliegen. „Für die Gemeinde ist es wichtig, das auf der aktuellsten Datenbasis neu überarbeitete Projekt möglichst rasch in konkrete Maßnahmen zu verpacken und in der Praxis umzusetzen“, sagt Hagen. Mit der Präsentation vor den Bürgern geht auch die Aufforderung an alle Kleinzeller einher, den demnächst bei der Gemeinde aufliegenden Gefahrenzonenplan durchzusehen und Erfahrungswerte oder Vorschläge einzubringen.

„Ein besonderer Dank gilt den Vertretern der zuständigen Wasserbauabteilung des Landes Niederösterreich, allen voran Erich Czeiner und Werner Jester, wie auch den Mitarbeitern des Planungsbüros, für die geleistete Arbeit und die ausgezeichnete Unterstützung der Gemeinde bei diesem wichtigen Vorhaben“, so der Kleinzeller Bürgermeister weiter.