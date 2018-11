Missachtetes Fahrverbot endete mit Feuerwehreinsatz .

Einsatz für die FF Kleinzell im Schneetreiben am Montagabend. Ein polnischer Lastwagenfahrer missachtete das Fahrverbot für Sattelfahrzeuge am Ochsattel - und das wurde ihm am Weg in Richtung St. Aegyd zum Verhängnis.