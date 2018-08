Das Schicksal von Wolfgang Eder, Jahrgang 1972, bewegt die Gemeinde. Im Jahr 2000 bekam der Kleinzeller die Diagnose Multiple Sklerose (MS). Mittlerweile ist die aggressive Form der heimtückischen Krankheit so weit fortgeschritten, dass er zur Betreuung in ein Pflegewohnhaus in Wien eingewiesen werden musste. Eder, der selbst jahrelang bei der Kleinzeller Bergrettung tätig war und anderen Vereinen mit Rat und Tat zur Seite stand, ist nun selbst zur Gänze auf fremde Hilfe angewiesen.

Ein Bild aus besseren Tagen: Wolfgang Eder war engagiertes Mitglied der Bergrettungsortsstelle. | privat

„Ein total netter, hilfsbereiter Mensch“, zeigt sich Kleinzells Bürgermeister Reinhard Hagen betroffen. „Er war ein langjähriges, verlässliches und engagiertes Mitglied unserer Ortsstelle, bis er die Bergrettung aus gesundheitlichen Gründen verlassen musste. Wir müssen ihn und seine Lebensgefährtin unterstützen“, appelliert auch Bergrettungsobmann Michael Hochgerner. Alle örtlichen Vereine und die Gemeinde Kleinzell ersuchen daher im Rahmen einer Haussammlung, die Anfang September durchgeführt wird, um finanzielle Unterstützung für den schwer kranken Mitbürger.

Zudem wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Geld benötigt Eder unter anderem, um Therapien bezahlen zu können, die seitens des Pflegeheimes nicht abgedeckt werden, oder für Fahrtendienste zu Ärzten und nach Hause. Und um ihm, so gut wie möglich, Lebensqualität zu erhalten.

Trotz schwerer Krankheit Jakobsweg befahren

Gegen sein schweres Los hat der Kleinzeller bisher tapfer angekämpft. 2006 befuhr er nach beinhartem Training sogar erfolgreich den Jakobsweg mit dem Fahrrad, um seine Diagnose zu verarbeiten und sich selbst zu beweisen, dass er diesen Weg schaffen kann.

So lange es möglich war, ging Wolfgang Eder auch seiner Arbeit nach, sogar ein Heimarbeitsplatz wurde ihm gewährt. Letztlich musste er aber die Arbeitsunfähigkeitspension einreichen und hatte zu diesem Zeitpunkt schon große Probleme, die Stufen in den ersten Stock zu seiner Wohnung zu bewältigen. Stürze, mangelnde Konzentration und immer mehr körperliche Ausfälle folgten. Schon bald war es nicht mehr möglich, weiterhin in seiner Wohnung zu leben, der Umzug von Kleinzell nach Wien war erforderlich, wo sich Eder damit auseinandersetzen musste, nun auf den Gebrauch eines Rollstuhles angewiesen zu sein. Dann wurde der Pflegeaufwand so hoch, dass eine 24-Stunden-Pflege notwendig wurde. Mit 17. Juli musste Eder schließlich ins Pflegewohnhaus übersiedeln. „Wolfgang hat jeden Schicksalsschlag stets mit seinem sonnigen Wesen hingenommen, ohne zu klagen“, heißt es aus der Gemeindestube anerkennend.