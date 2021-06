„Was mich besonders freut, ist, dass alle Einsätze erfolgreich absolviert worden sind. Dafür sind wir ja da“, zog Michael Hochgerner ein positives Resümee über zwölf Jahre als Ortsstellenleiter der Bergrettung Kleinzell. Bei der Jahreshauptversammlung wurde Andreas Böhm zu seinem Nachfolger gewählt. Dessen Stellvertreter sind nun Elisabeth und Tobias Haas.

Als eines der Highlights seiner Amtszeit sieht Hochgerner die Rettung von fünf, auf der Reisalpe in Richtung Kleinzeller Hinteralm, in Bergnot geratener Skitourengeher aus der Bundeshauptstadt: Gemeinsam mit dem Gebietseinsatzleiter aus Hohenberg, Robert Salzer, hatte er den Rettungstrupp per Funk und Handy-Ortung zu den fünf Personen navigiert; nach der Erstversorgung bei minus zehn Grad wurden sie durchs felsbesetzte Gelände in Sicherheit gebracht.

Wichtigstes Anliegen: Erhalt der Ortsstelle

„Eine anspruchsvolle Geschichte, wo du aufpassen musst, dass die eigenen Leute selbst wieder gut aus der Situation herauskommen“, berichtet Hochgerner. Wichtigstes Anliegen war ihm, dass die Ortsstelle bestehen bleibt. Die Neuzugänge im vergangenen Jahr freuen ihn deshalb besonders. Weiters kann der ehemalige Ortsstellenleiter die Anschaffung technischer Ausstattung sowie eines Einsatzfahrzeuges auf seine Kappe buchen. Aus- und Weiterbildungen standen ebenso am Programm wie die Teilnahme beim Dorffest oder Ferienspiel. Zuletzt wurde die „Einsatzzentrale“ im Obergeschoß des Pfarrhofs auf Vordermann gebracht.

Diesem Thema möchte sich mitunter der neue Ortsstellenleiter, Andreas Böhm, annehmen: „Es gibt laufende Gespräche und Verhandlungen, weil wir interessiert sind, Depot, Auto und Einsatzzentrale alles unter einem Dach zusammenzubringen. Das ist ein Hauptziel von mir.“