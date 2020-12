Ob die Gemeindealpe in Mitterbach, das Stift Lilienfeld, die Ötscher-Basis Wienerbruck, das Kameltheater Kernhof oder der Aufstieg auf die Reisalpe: Der Bezirk Lilienfeld ist fotografisch in einem neuen Bildband vertreten. In „Mein Niederösterreich – eine Liebeserklärung“ stellt Altlandeshauptmann Erwin Pröll seine Lieblingsplätze im ganzen Land vor. Aufgezeichnet worden ist der Text zum Buch von der Kleinzeller Journalistin und Autorin Marlene Groihofer, die auch für die Projektleitung verantwortlich zeichnete.

„Ich selbst habe Niederösterreich durch das Projekt noch viel intensiver kennengelernt“

„Niederösterreich ist groß und wahnsinnig vielfältig. So war schon die geografische Einteilung für das Buch herausfordernd. Schließlich muss sie nicht nur stimmen, sondern auch für die Leserschaft Sinn machen“, erzählt Groihofer. Ein Dreivierteljahr lang wurde am Buch gearbeitet. Mehrfach traf Marlene Groihofer den Altlandeshauptmann für Interviews und war auch bei Fototerminen in ganz Niederösterreich mit dabei. Die Zusammenarbeit mit dem Altlandeshauptmann sei „sehr wertschätzend und professionell“ gewesen. Und man habe gemerkt, dass er das Land „wie seine Westentasche kennt“. „Ich selbst habe Niederösterreich durch das Projekt noch viel intensiver kennengelernt“, sagt Groihofer, „und auch Ausflugsorte entdeckt, die ich gerne besuchen will – wenn Corona es dann wieder erlaubt.“

2018 hatte Groihofer ihr erstes Buch veröffentlicht. Im Zsolnay Verlag erschien „Gelebt, erlebt, überlebt“, die Biografie der Auschwitz-Überlebenden Gertrude Pressburger.