Das Neujahrstreffen der Gemeinde Kleinzell als Dankeschön für das Engagement der Vereine hat schon Tradition: Heuer ging dieses am Montag der Vorwoche in den tipptopp renovierten Räumen der Nachmittagsbetreuung in der Volksschule in Szene.

„Die Vereine und Blaulichtorganisationen leisten sehr viel für Kleinzell“, sagte Bürgermeister Reinhard Hagen und bat die Vertreter wieder um ihre Unterstützung. Von ihm aus der Runde der Gäste vor den Vorhang geholt wurden Eva und Anton Wochner sowie Ferdinand Wiesbauer, welche sich um die Belange der Panoramaloipe am Ebenwald kümmern und zum ersten Mal in dieser Wintersaison spuren konnten. Lob gab es ebenfalls für die treue Mithilfe von Nikolaus Neugebauer in der Gemeinde.

In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr erinnerte der Kleinzeller Bürgermeister an Probleme bei Kanal und Wasserversorgung. Damit das Funktionieren gewährleistet sei, musste einiges an Geld in Quellen und Pumpwerken gesteckt werden, so Hagen. Für heuer ist die Neugestaltung des Parks gegenüber der Rotkreuz-Stelle mit Errichtung eines Infos-Standes über den Dirigenten Hans Richter vorgesehen. Auch ein Tut-gut-Schritteweg ist angedacht. Zusätzlich zum „Betreubaren Wohnen“, welches im Frühjahr 2021 mit elf Einheiten fertig gestellt sein soll, ist überdies „Junges Wohnen“ geplant.