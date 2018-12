Nach rund zwei Jahren Tätigkeit von Alois Heiss als Verwaltungsdirektor gibt es nunmehr mit Elisabeth Hell eine neue Leiterin im OptimaMed Gesundheitsresort Salzerbad.

„Ich wurde gefragt und die Aufgabe ist eine spannende Herausforderung“, begründet sie ihren Branchenwechsel. Aus Grunddorf im Bezirk St. Pölten Land stammend, hat Hell die HLW St. Pölten und das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien absolviert, danach bei KPMG und der Raiffeisen-Landesbank Wien-Niederösterreich gearbeitet.

„Der Gesundheitsbereich ist breiter, vielfältiger und sinnstiftend, da es den Menschen besser gehen soll“, sagt die 36-Jährige, die selber auf Ernährung achtet und zahlreiche Sportarten ausübt.

Im OptimaMed-Gesundheitsresort Salzerbad der SeneCura-Gruppe mit an die 45 Beschäftigten können im Rahmen der Gesundheitsvorsorge Aktiv 111 Betten belegt werden. Ergänzend stehen noch weitere rund 40 Betten für Kur- und Privatgäste zur Verfügung. | privat/Optima

In Salzerbad – spezialisiert auf Indikationen im Bewegungs- und Stützapparat sowie Burnout-Prävention – will sie mit dem „großartigen Mitarbeiter-Team“ den Service-Gedanken bestmöglich erfüllen. Das Angebot umfasst Programme sowie Therapien, darunter Moor, Massagen, Heilgymnastik, psychologische Beratungen und anderes mehr, für Patienten, die von der Sozialversicherung zugewiesen werden, sowie für die Privatpatienten. Eine Besonderheit in Salzerbad ist der Einsatz der Solemineralquelle, der einzigen in Ostösterreich, mit den Solebädern.

Die Lage des Hauses als Erholungsort in der Natur mit Wien-Nähe sei jedenfalls „hervorragend“, ist die Leiterin überzeugt. Ihr spezielles Anliegen ist die Intensivierung der Regionalität. So soll die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kleinzell und dem Tourismusverein vorangetrieben werden, um das gegenseitige Engagement zu unterstützen.

Der Bevölkerung zum Besuch offen steht indes bereits das Restaurant im Kurhotel mit dreigängigem Menü mittags und abends. Eine Gelegenheit zum Kennenlernen bei Punsch und Keksen ist außerdem das „Adventfenster“ für den guten Zweck am Donnerstag, 13. Dezember, ab 18 Uhr.