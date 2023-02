Schneefahrbahn: Auto auf Abwegen

Eine Fahrt über den verschneiten Ochsattel ist derzeit nicht ratsam. Das zeigte sich wieder am Dienstagabend: Ein Audi A6 mit slowakischem Kennzeichen kam von der Schneefahrbahn rechts ab und landete zwei Meter unterhalb der Straße auf einer Böschung. Die Insassen blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Die beiden waren von der Kalten Kuchl in Richtung Ochsattel unterwegs. Am Fahrzeug entstand nur ein geringer Blechschaden.

Die Feuerwehr Kleinzell barg den Wagen mit der Seilwinde des Rüstfahrzeuges. Der Einsatz dauerte rund1,5 Stunden. Insgesamt waren 15 Floriani mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

