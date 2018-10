Mit einigen Preisen wurde die Kleinzeller Journalistin Marlene Groihofer für ihr Radio-Interview mit Gertrude Pressburger alias „Frau Gertrude“ ausgezeichnet (die NÖN berichtete).

Die Erinnerungen der 90-jährigen Wienerin hat Groihofer auch in dem im Jänner erschienenen Buch „Gelebt, erlebt, überlebt“ niedergeschrieben. Darin erzählte Pressburger ihre ganze Geschichte – von der Flucht ihrer fünfköpfigen jüdischen Familie 1938 aus Wien nach Jugoslawien und Italien, von der Deportation 1944 nach Auschwitz und ihrem Überleben als einziges Familienmitglied.

Die Aufzeichnungen sind ein eindrucksvolles Zeugnis von Mut, Beobachtungsgabe und Scharfsinn, ebenso wie eine Hommage an Pressburgers ermordete Eltern und Geschwister. Dass die gemeinsame Veröffentlichung sich mittlerweile zum Bestseller gemausert hat, darauf ist Marlene Groihofer stolz. „Im Vorhinein kann man nie genau wissen, wie viele Leserinnen und Leser man erreicht“, so die Kleinzellerin.

Zum weiteren Bekanntwerden in der Öffentlichkeit wird auch die szenische Lesung unter dem Titel „Halt hoch den Kopf, was dir auch droht. Die Geschichte der Wiener Familie Pressburger“ im Wiener Volkstheater am Dienstag, 6. November, um 19.30 Uhr beitragen. Jedes Jahr findet im November im Volkstheater eine Gedenkveranstaltung an die Reichspogromnacht 1938 statt.

Gemeinsam mit dem österreichischen Parlament wurde für heuer „Gelebt, erlebt, überlebt“ ausgewählt. Den Ehrenschutz hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka inne. „Es freut mich, dass das Buch auf die Bühne kommt und auch Gertrude Pressburger ist neugierig auf die Lesung. Für sie wird es aber bestimmt auch ein emotional sehr aufwühlender Abend“, sagt Marlene Groihofer.

Bei dieser erstmaligen szenischen Lesung folgen fünf Spieler mit der Band „Mischwerk“ den im Buch gelegten Spuren. Mit eingebunden wird ebenfalls Marlene Groihofer sein.