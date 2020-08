Die L 133 hat ein Biker am Mittwoch sichtlich mit einer Rennstrecke verwechselt. Der 35-Jährige war in Richtung Rainfeld unterwegs und Gab ordentlich Gas. Was er jedoch nicht ahnte, war, dass die Polizei St. Veit hier Geschwindigkeitsmessungen vornahm.

Als er die so genannte „Bachner-Gerade“ passierte, wurde er mit 200 Stundenkilometern gemessen. Auf dieser Strecke ist maximal Tempo 100 erlaubt. Sofort wurde er von der Polizeistreife angehalten. Der Mann aus dem Bezirk St. Pölten-Land war mit einem Leihmotorrad mit 207 PS unterwegs. Er wurde umgehend angezeigt.

Er war aber nicht der einzige Raser an diesem Tag: Zuvor wurde noch ein 60-jähriger Wiener auf der L 133 gestoppt. Er war in einer 70 km/h-Beschränkung mit 136 Stundenkilometern unterwegs. Auch er wurde bei Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld angezeigt.