Die umfangreiche Generalsanierung der Volksschule Kleinzell wurde mit dem Fenstertausch im November des Vorjahres abgeschlossen. Nun lud die Gemeinde Kleinzell die Bevölkerung zu einem „Tag der offenen Tür“ ein.

Da Kleinzell schon seit vielen Jahren als Ganztagsschule geführt wird, um den jungen Familien im Ort das Leben zu erleichtern, werden die hoffnungsvollen Sprösslinge auch nachmittags von Schulwartin Christa Pertl mit viel Freude und Engagement betreut. „Knapp zwanzig Geburten 2018 in Kleinzell geben Anlass zur Hoffnung, dass der neu errichtete Kindergarten sowie die neu sanierte Volksschule in ihrem Betrieb für die nächste Zukunft gesichert sind“, erklärt Gemeindeoberhaupt Reinhard Hagen.

Den „Tag der offenen Tür“ wertet Hagen als Erfolg: „Nachdem sich bereits die Schülerinnen und Schüler, Frau Direktor Eveline Eckstein und alle Lehrkräfte ganz begeistert über die ausgesprochen freundliche, schulgerechte und einladende neue Ausstattung gezeigt hatten, konnten sich alle Kleinzellerinnen und Kleinzeller selbst vom Ergebnis überzeugen.“

Im Rahmen eines gemütlichen Vormittags wurden von vielen ehemaligen Kleinzeller Schulbesuchern bei Kaffee und Kuchen – mit viel Liebe von Schulwartin Christa Pertl sowie den Kindergartenhelferinnen Sabine Gieler und Monika Hirtl zu- und vorbereitet — die Gelegenheit genutzt, um alte und zumeist angenehme Erinnerungen aus der Schulzeit vergangener Jahre oder Jahrzehnte aufzufrischen.

Das Echo der zahlreichen Besucher war ausgezeichnet. „Wir freuen uns mit den Kindern und Lehrkräften, dass die Volksschule wieder in schönem Glanz erstrahlt, was hoffentlich positiven Einfluss auf die Lernfreude der Kinder ausübt“, ist der Kleinzeller Bürgermeister über das gelungene Projekt stolz. Ganz besonderer Dank gilt laut ihm auch „allen mitwirkenden Damen und Herren der Gemeindeverwaltung für viel Fleiß und Einsatz bei den Sanierungsarbeiten“, so Hagen.

Und der Ortschef lobt abschließend: „Wir bedanken uns für die termingerechten und zuverlässigen Arbeiten bei allen mitwirkenden Firmen aus der Region.“

Zur Sanierung der Schule