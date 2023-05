Kasperl und Klimafee Lila zu Besuch im Kindergarten Traisen

Traisen ist seit 2009 Klimabündnis-Gemeinde. Neben den drei Kindergärten Kirchengasse, Teichmanngasse und Franz-Lettner-Gasse sind auch die Volksschule und das Sonderpädagogische Zentrum (ASO) Teil des globalen Klimaschutz-Netzwerks.

Das Puppentheater kam daher mit Kasperl und Klimafee Lila zu Besuch in den Kindergarten Kirchengasse. Im Theaterstück „Omas zauberhafter Garten“ wurden die Kinder auf eine spannende Reise mitgenommen. Im Zuge des Abenteuers, bei dem auch die Hexe eine große Rolle spielte, erarbeiteten die Puppenspieler Viktoria Matejka und Edouard Raix gemeinsam mit den Kindern, wie Mischkulturen in einem naturnahen Garten gedeihen, wie Kompost herzustellen ist und was es mit dem Regenwurm auf sich hat.

Kräuterpädagogin Gisela Aigner brachte den Kindern das Wissen um die Wildkräuter näher. Foto: Klimabündnis NÖ, Tobias Nolz

Im Kindergarten Teichmanngasse brachte indes Kräuterpädagogin Gisela Aigner zum Thema Wildkräuter den künftigen Schulanfängern das Wissen näher. Während der interaktiven Werkstätte durften die Kinder selbst ein Kräuterprodukt herstellen. Die „Exkursion Waldausgang“ mit den Kindergartenkindern aus der Franz-Lettner Gasse mit Kräuterpädagogen Roland Teufel war ebenso Teil der Klimabündnis-Bildungsangebote, die seitens der Gemeinde Traisen unterstützt werden.

