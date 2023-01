Neuer Kaumberger Radweg in Planung

19 Jahre ist es her, dass der Bahnbetrieb zwischen Weißenbach an der Triesting und Hainfeld von den Österreichischen Bundesbahnen eingestellt und das Trassenband samt Nebenflächen vom Land Niederösterreich gekauft wurde. Seitdem wurden die Gleise von der Plattl GmbH abgetragen und die frei gewordene Fläche soll anders genutzt werden. Pläne gibt es bereits. Auf Teilen der alten Bahnstrecke soll ein neuer Radweg entstehen.

In zahlreichen Gesprächen zwischen dem Eigentümer und den betroffenen Gemeinden Weißenbach, Furth, Altenmarkt, Kaumberg und Hainfeld konnte eine gemeinsame Lösung herbeigeführt werden. Die Gemeinden Weißenbach, Furth, Altenmarkt und Kaumberg kaufen das Trassenband samt Nebenflächen jeweils in ihrem Gemeindebereich, die Stadt Hainfeld pachtet das Trassenband langfristig. Die Gemeinden wollen die Flächen kollektiv für Radwege und Wanderwege nutzen, doch vor allem in Kaumberg verspricht der neue Radweg viele Vorteile.

Neue Streckenführung wird bequemer zum Fahren

Der derzeitige Verlauf des Radwegs ist sportlich sehr anspruchsvoll und soll mit der Neuerrichtung entschärft werden. „Der Abschnitt zwischen Kaumberg und Hainfeld wird wesentlich flacher als die bisherige Streckenführung über den Sonnenhang und die Ramsau“, erklärt dazu Kaumbergs Bürgermeister Michael Wurmetzberger.

Erfreulich: Die Bahntrasse ist so gebaut, dass sie schon viel früher und sanfter zu steigen beginnt, so kann man die steilen Stücke entschärfen. „Man hat so nie ein wirklich steiles Stück, sondern es geht immer nur leicht bergauf“, erklärt Wurmetzberger. So schön der alte Radweg ist, für viele Nutzer sind, weiß Wurmetzberger, „Steigungen von teilweise über zehn Prozent einfach zu anstrengend“. Die neue Strecke sei deswegen vor allem für Familien und Kinder eine Erleichterung. Wer sich aber weiterhin gerne „quälen“ möchte, für den bleibt der bisherige Radweg über den Sonnenhang bestehen.

Die Umsetzung des Projekts soll im kommenden Jahr erfolgen. „Wir sind hier noch mitten im Planungsprozess und noch sehr früh im Projekt. Deswegen ist es noch nicht möglich, genaue Zahlen zu nennen, was die Finanzierung oder den genauen Verlauf betrifft“, erklärt Bürgermeister Wurmetzberger.

Generell sei das Projekt aber eine große Chance für die ganze Region, um die Fahrradnutzung weiter zu fördern. Das Projekt soll nämlich den gesamten Radverkehr des Triesting-Gölsental-Radwegs ausbauen. „Wenn es hier noch weitere Gemeinden gibt, die ihr Radnetz ausbauen wollen, können sie dies im Rahmen des Projekts beantragen und bekommen somit eine Förderung vom Projekt der Leaderregion Triesting-Gölsental-Radweg“, appelliert Wurmetzberger, dass noch mehr Gemeinden mitmachen.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.