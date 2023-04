Trockenheit: Landwirte im Bezirk Lilienfeld sind oft gefordert

ie Trockenheit wird in vielen Regionen des Landes zum zunehmenden Problem. Auch wenn es die letzten Tage im Bezirk Lilienfeld immer wieder heftig geregnet hat, sind ein paar Tage Regenschauer oft nicht ausreichend für die Natur, um sich zu regenerieren. Der Grund: Nach einem ungewöhnlich warmen und trockenen Winter sind die Grundwasserspiegel teilweise - das zeigt der langjährige Vergleich - auf Tiefststände gesunken. Wie auf die zunehmenden Phasen der Trockenheit reagiert werden sollte und welche Lösungsansätze es gibt, hat die NÖN nachgefragt.

Bezirksbauernkammerobmann Rudolf Buchner schaut, dass seine Tiere auf der Weide stets ausreichend frisches Wasser zur Verfügung haben. Foto: Buchner

Bezirksbauernkammerobmann Rudolf Buchner klärt über die Herausforderungen für die Landwirtschaft in Bezug auf die Trockenheit auf. Ein ausreichendes Vorkommen an Wasser sei auch im Lilienfelder Bezirk grundlegend für eine intakte Land- und Forstwirtschaft. „Im vergangenen Jahr sind wir mit einem blauen Auge davongekommen, da wir zur richtigen Zeit zumindest den notwendigsten Niederschlag verzeichnen konnten“, sagt er und erklärt, dass die Wälder und Wiesen zwar schon stark unterversorgt waren, es jedoch noch ausreichte.

Schlechtere Jahre hatte es in der Vergangenheit immer wieder gegeben, und das „sogar bis zum Totalausfall eines Schnittes“, erinnert sich Buchner. Die Problematik im vergangenen Winter stellte der geringe Niederschlag dar. Durch diesen bekamen insbesondere einige der tierhaltenden Betriebe Probleme mit den eigenen Quellen. „Die Quellen sind zum Teil in ihrer Intensität zurückgegangen oder es hat sich auch der Grundwasserspiegel abgesenkt. Somit kommt es bei manchen Betrieben zu Problemen mit der Wasserversorgung aufgrund von generell zu niedrigen Niederschlägen in den letzten Jahren“, weiß Buchner.

Zwar seien Betriebe im Bezirk gut mit Wasser versorgt, da zum einen Quellen bereits seit Generationen gefasst wurden und zum anderen in betriebseigene Wasserversorgung investiert wurde. Doch kritisch werde die Situation auf den Almen. „Hier sind wir besonders auf den Winterniederschlag angewiesen. Wenn dieser ausbleibt, werden Wassertransporte notwendig. Zum Teil auch mit dem Hubschrauber“, erläutert der Bezirksbauernkammerobmann und stellt fest: „Auf Almen, die über keine eigene Quelle verfügen, arbeiten wir schon seit Jahrzehnten mit Zisternen und Wasserpumpen, die ohne Fremdenergie laufen.“ Auch in den Betrieben selbst werde auf Sparsamkeit im Umgang mit Wasser gesetzt. Bei Nutzwasser werde beispielsweise auch auf Regenwasser zurückgegriffen.

Auch Bezirksfeuerwehrsprecher Christian Teis äußert sich zu den Herausforderungen für die Feuerwehr beim Wassertransport zu Gehöften: „Schwierig wird es, wenn sich die Gehöfte in abgelegenen Gegenden oder an steilen Hanglagen befinden.“ Dies erschwere den Wassertransport immens. Die Trockenheit führt auch zu einer erhöhten Gefahr von Waldbränden.

Erst vor kurzer Zeit trug sich ein Flurbrand in Eschenau zu, bei dem die Feuerwehr im Einsatz war. „Umso trockener der Boden ist, desto weniger Wasser gibt es“, sagt Teis im Zusammenhang mit dem Anfordern von Wasser für Löscheinsätze. Denn ist in trockenen Phasen wenig Wasser vorhanden, müsse erst vorher mit der Gemeinde abgeklärt werden, ob überhaupt genug Wasser für Brandeinsätze zur Verfügung steht.

Reinhard Hagen, Bürgermeister von Kleinzell, machte bereits vor 30 Jahren auf diese Problematiken aufmerksam. Er spricht ebenfalls von herausfordernden Situationen für die Feuerwehr in Bezug auf den Wassertransport zu abgelegenen Gehöften. Die Wasserknappheit trete dabei in ganz unterschiedlichen Bereichen in manchen Tälern auf. Hagen nennt die effektivste Maßnahme bei Trocken- und Wasserknappheit: „Der Verbrauch von Wasser kann reduziert werden, indem nur notwendigste Bewässerungen getätigt werden und etwa auf das Gießen des Gartens verzichtet wird.“ Als diplomierter Forstwirt ist sich Hagen auch der negativen Auswirkungen auf den Wald bewusst und hat bereits in den 1990er-Jahren auf die Problematiken hingewiesen. Durch die Untätigkeit der Politik habe man Jahrzehnte verloren, in denen man bereits hätte handeln können, indem man „vermehrt Baumarten setzt, die Wärme und Trockenheit besser vertragen“, kritisiert er. Zu den Baumarten gehören etwa Nussbaumarten, Ahorn oder Linde, um nur einige zu nennen. „Indem weniger Bäume auf der Fläche gesetzt werden, können sich andere besser ausbreiten“, erklärt dieser weiter, denn die Stammzahl auf der Waldfläche durch Durchforstung zu reduzieren, fördere die Gesundheit der Bäume, indem diese ihre Kronen ausbreiten können und dadurch Widerständen leichter trotzen können.

Veronika Heinz, Landwirtin in Hainfeld, hatte bis jetzt nie Probleme mit Trockenphasen gehabt. Diese hätte es ihrer Ansicht nach schon immer in der Vergangenheit gegeben. „Wir vertrauen auf den Regen und sind selbst nicht von Wasserknappheit betroffen. Unser Brunnen ist voll“, sagt Heinz. Sie findet, aber auch, „dass die Hysterie um die Trockenheit viel zu groß sei.“ Sie selbst hat einige wassersparende Maßnahmen, die sich bisher stets als ausreichend erwiesen haben. „Wir sparen Wasser, indem wir das Auto nicht waschen, den Pool nicht auffüllen, den Garten nicht gießen und die Rinder mit dem aufgefangenen Brunnenüberlauf versorgen“, zählt Heinz einige effektive Sparmaßnahmen auf.

