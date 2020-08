Die vom Richter ausgeführte Diversion lehnte der Mann zu Beginn der Verhandlung noch ab, er bekannte sich als nicht schuldig. „Das ist alles so nicht passiert“, bekräftigte der Verteidiger die Haltung seines Mandanten. Was tatsächlich passierte, das sollte sich schließlich im Lauf der Verhandlung am Landesgericht klären. Die Tat soll sich im Februar dieses Jahres in der Bezirkshauptstadt zugetragen haben.

Von der Verteidigung unbestritten war, dass sich Angeklagter und Opfer an jenem Tag am Vormittag auf einer Forststraße begegneten und es zum verbalen Austausch kam.

Das Opfer erzählte im Zeugenstand den Tathergang. Am Weg von einem Besuch zurück zum Auto sei er vom 48-Jährigen, der im schnellen Tempo in seinem Fahrzeug auf ihn zukam, angehalten worden. Nach einem kurzen Wortwechsel schlug der Mann dem Pensionisten auf die Brust. „Wie erfolgten die Schläge?“, fragte der Richter. „Mit der Faust“, antwortete das Opfer im Zeugenstand. Dann kam es zum Sturz. Der Beschuldigte soll sich nach der Aussage des Opfers auf seine Brust gekniet haben. Sich zuerst hochrekelnd, wollte er dann zum Handy greifen, davonlaufen und per Mobiltelefon die Exekutive verständigen, so der Geschädigte.

Faustschlägen folgte Nötigung

Dem soll der 48-Jährige mit einer Nötigung Einhalt geboten haben: „Wenn du noch etwas sagst, dann erschlage ich dich“, zitierte im Gerichtssaal das Opfer die Worte des Mannes. Dann versuchte der Pensionist erneut, der Situation zu entkommen und lief entlang der Forststraße davon. Der 48-Jährige folgte ihm und soll dann noch einmal zugeschlagen haben.

Der Grund für die Auseinandersetzung war eine unterschiedliche Auffassung über die Betretung eines Grundstückes gewesen, auf dem der 48-Jährige als Aufseher nach dem Rechten sah. Der Pensionist wurde von diesem angehalten, dann folgten Streit und Eskalation in Form von mehreren Faustschlägen. Das Opfer stürzte und zog sich Prellungen im Brustbereich zu. Als der Verletzte folglich auf der Polizeiinspektion erschien, war seine Bekleidung verschmutzt.

Das Strafverfahren wird mittels Diversion beendet. Der 48-Jährige muss nun ordentlich in die Geldtasche greifen: 600 Euro Schadenersatz an den Geschädigten und als Diversionsmaßnahme Zahlung von 1.800 Euro an den Bund.