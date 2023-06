Neuer Chef für die Polizei Hainfeld

: Roland Berger. Der Hainfelder Exekutivbeamte ist seit Anfang Juni neuer Kommandant der Hainfelder Polizeidienststelle. Er folgt in dieser Funktion auf seinen Vorgänger Klaus Berger. Zuletzt hat Bettina Wagner die Dienststelle interimistisch geführt.

Der 53-Jährige kennt sein Rayon nicht nur bestens, weil er selbst Hainfelder ist, sondern, weil er von 1996 bis 2017 hier Dienst versehen hat. Er leistete zu Beginn des Innenministerium-Projekts „Gemeinsam.sicher“ als Sicherheitskoordinator die Aufbauarbeit im Bezirk. Dann zog es ihn nach St. Pölten in die Pressestelle der Landespolizeidirektion und in Folge zur Landesleitzentrale der niederösterreichischen Polizei. „Es war einfach wieder Zeit für Veränderung. Hier bot sich mir die Chance, in meiner Heimatstadt eine neue Herausforderung anzunehmen“, begründet er, warum er sich für die Kommandantenstelle beworben hat.

Berger war für Frontex im Auslandseinsatz

Der Rayon der Hainfeld Dienststelle ist nicht gerade klein, umfasst er doch neben der Gölsentalstadt noch die Gemeinden Kaumberg, Rohrbach und Ramsau und geht bis an die Bezirksgrenzen von Baden und St. Pölten-Land.

Berger kam 1985 mit 15 Jahren zur Gendarmerie, 1988 wurde er ausgemustert nach Berndorf. 1994 absolvierte er bereits den Fachkurs und war für ein Jahr auf der Polizeiinspektion St. Aegyd tätig. Dann kam er nach Hainfeld. „Ich war immer in verschiedenen Bereichen aktiv, vom Schwerverkehr bis hin zum Kriminaldienst“, schildert er. Berger darf aber auch auf Auslandseinsätze für die Organisation „Frontex“ an der türkisch-griechischen Grenze verweisen. Einen speziellen Schwerpunkt in Hainfeld möchte er sich nicht setzen. „Internetkriminalität ist aber eine steigende Herausforderung“, weiß er. Ansonsten will er die gute Vorarbeit seiner Vorgänger fortführen, um gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Sicherheit der Bevölkerung bestmöglich gewährleisten. Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner gratuliert Berger zu seiner Aufgabe und betont: „Er hat in der Vergangenheit bewiesen, wie vielfältig er einsetzbar ist und dass er Engagement zeigt, so wie bei der Umsetzung von .Gemeinsam.sicher' für den Bezirk.“