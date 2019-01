Der Bezirk ist mit einem „blauen Auge“ davongekommen — zumindest bis Redaktionsschluss am Sonntagabend. Das ist das Kurzresümee der bisherigen Schneemassen. Ein „blaues Auge“, das schlimmer ausgefallen wäre, wenn die Kräfte im Bezirk, von den Räumdiensten bis zur Feuerwehr, nicht so gut gearbeitet hätten. Jeder wusste, was er wann zu tun hatte.

Wichtig war auch das Zusammenspiel zwischen Gemeinden, Bezirkshauptmannschaft, Einsatzkräften und Landeswarnzentrale. Positiv ausgewirkt haben sich zudem die ständigen Sicherheitsstammtische im Bezirk und die Erfahrungen aus der Schneekatastrophe 2006. So weit zum Positiven während der Wetterkapriolen.

Das Negative betrifft die mitunter betriebene Panikmache mancher Medien. Die Ski- und Langlaufgebiete im Bezirk brauchen Schnee als Lebensader für den Wintertourismus. In diesem Sinne: Warnen (Stichwort Lawinengefahr und Skitourengehen) macht durchaus Sinn, Panikmache ist unangebracht.