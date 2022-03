Gutes Zeugnis für die Polizei

Einmal im Jahr gibt die Kriminalstatistik Auskunft über die Arbeit der Exekutive. Im Bezirk Lilienfeld war diese auch 2021 aller Ehren wert. Das belegt die hohe Aufklärungsquote, die soeben präsentiert wurde. Wer im Bezirk wohnt, lebt sicher.

Erfolgreiche Polizeiarbeit kann aber nur klappen, wenn die Bürger mitziehen und verdächtige Beobachtungen umgehend melden — auch wenn sie sich letztlich als Fehlanzeige entpuppen. Hier profitiert der Bezirk Lilienfeld davon, dass die Bereitschaft, zum Telefon zu greifen und die Polizei zu informieren, im ländlichen Bereich höher ist als im urbanen. Weil es den Bekannten im Ort betreffen könnte.

Die beste Aufmerksamkeit der Bewohner nützt wiederum ohne engagierte Beamte herzlich wenig. In diesem Sinne darf an dieser Stelle eins nicht fehlen: ein Danke an die Polizei, unser aller Freund und Helfer.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden