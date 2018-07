Der große Wurf schaut anders aus: In sechs von vierzehn Bezirkskommunen können Bürger künftig Anträge für Reisepässe und Personalausweise am Gemeindeamt abgeben. Speziell ältere Leute, etwa in St. Aegyd, wird es freuen, wenn sie nicht mehr zur Bezirkshauptmannschaft (BH) Lilienfeld fahren müssen, sondern den Reisepass vor Ort anfordern können. Als

i-Tüpferl sogar einen Monat früher als im Rest des Landes, weil Lilienfeld Pilot-Region ist.

Unschwer lässt sich aber auch prophezeien: Der Aufschrei der Bürger in jenen Gemeinden, die dieses freiwillige Zusatzservice nicht anbieten, wird sich in Grenzen halten. Einen neuen Reisepass braucht man nur alle zehn Jahre. Da dürfte es kaum jemanden jucken, für die Beantragung weiter auf die BH fahren zu müssen.

Das Nein vieler Gemeinden ist zudem nachvollziehbar. Sie haben ohnehin schon genug Aufgaben. Und manche wollen das Testen lieber anderen überlassen, weil sie vermuten, das Land könnte das derzeit freiwillige Service bald zur Pflicht ausrufen. Unterm Strich: Schön, wenn Kommunen das Passbeantragen ermöglichen. Ob dieses Service nötig ist, steht aber auf einem anderen Blatt Papier.