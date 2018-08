Nach dem NÖ Almwandertag steht am Sonntag mit dem Bergfest schon die nächste Großveranstaltung am Muckenkogel am Programm. Bergbahn-Chef Christian Buxhofer erwartet am 2. September bei Schönwetter um die 500 Besucher — eine weitere Belebung des Lilienfelder Hausberges, die nur begrüßt werden kann.

Kritik wie am Almwandertag ist bis dato zu Recht ausgeblieben. Weil die Kapazität des nostalgischen Einser-Sesselliftes im Falle des Bergfestes reichen wird, um die Gäste auf den Berg zu bringen. Ein fragwürdiges Verkehrskonzept der Marke Almwandertag, das das Parken der Autos am Almboden auf über 1.000 Meter Seehöhe vorsah, ist somit kein Thema. Hätte es bei der Veranstaltung mit über 3.000 Gästen geregnet, wären gröbere Schäden auf der sensiblen Almwiese unvermeidbar gewesen.

Die Lehren für die Zukunft sind also klar definiert. Wenn der Einser-Sessellift bei weiteren Großveranstaltungen schon nicht die nötige Kapazität zur Beförderung der Menschenscharen hat, wäre die Einrichtung von Shuttlebussen vom Tal auf den Berg allemal die bessere Alternative als Autos in luftigen Höhen auf der Wiese zu parken.