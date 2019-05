Unterschiedlicher könnte der Befund zweier St. Aegyder Tourismuseinrichtungen kaum ausfallen. Die Gemeindeführung tüftelt, wie sie die nötige Investition für das veraltete Freibad über 1,8 Millionen Euro aufbringen soll, auf der anderen Seite präsentiert sich Herbert Eders Weißer Zoo in Kernhof topmodern — und noch dazu ab 30. Mai mit dem nächsten Besuchermagneten, frisch geschlüpften weißen Tiger-Drillingen.

St. Aegyd ist in guter Gesellschaft mit vielen anderen Gemeinden, die sich auch schwertun, ein Bad mit seinen jährlich hohen Abgängen zu erhalten. Weit dünner gesät sind freilich die erfolgreichen privaten Zoo-Betreiber der Marke Herbert Eder.

Er lebt vor, was mit Herz, Leidenschaft, Geschäftssinn, perfektem Marketing und einem engagierten Team machbar ist. In St. Aegyd selbst hält sich die Beliebtheit Eders in Grenzen, die heimischen Touristiker (Stichwort Umwegrentabilität) können sich aber alle Finger abschlecken, einen solchen Vorzeigebetrieb zu haben.