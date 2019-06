Nach 2005 ist Traisen am Wochenende wieder Schauplatz der Landesfeuerwehrleistungsbewerbe. Auf Erfahrungswerte der Vergangenheit können die veranstaltenden Bezirksfeuerwehren also zurückgreifen, zudem wurde 2018 in St. Aegyd schon erfolgreich das Landestreffen der FF-Jugend mit 5.500 Teilnehmern abgewickelt. Für den Ansturm der 9.000 angemeldeten Teilnehmer und tausenden Zuschauer dürfte die FF demnach gewappnet sein.

Die zwei größten Fragezeichen sind die Folgen der Sperre der B 18, die für die Laufbewerbe genutzt wird, und das Wetter. Wobei gröbere Verkehrsbehinderungen trotz des ausgeklügelten Konzeptes wahrscheinlicher als die Wiederholung des Desasters aus 2005 sind. Damals überschattete Dauerregen die gesamten Bewerbe.

Unterm Strich: Die Basis für einen möglichst reibungslosen Verlauf der Großveranstaltung und damit eine gute Werbung für den Bezirk und seine 24 Wehren wurde durch intensive Vorarbeit gelegt. Es ist angerichtet.