Kaum ein anderer kennt die Höhen und Tiefen in der Politik so gut wie Christian Hafenecker. Negativ zu Buche stehen exemplarisch die Kommunalwahlen 2005, bei denen die FPÖ mit Obmann Hafenecker bezirksweit nur in Kaumberg den Sprung in den Gemeinderat schaffte. Oder der Rauswurf Hafeneckers aus dem Landtag 2013. Zu den Erfolgsmomenten zählen noch im selben Jahr der Einzug des Kaumbergers (als erster FPÖ-Mann aus dem Bezirk Lilienfeld) in den Nationalrat, die Ernennung zum freiheitlichen Landesparteisekretär (ebenfalls 2013) und jetzt — als Krönung — die Bestellung zum FPÖ-Generalsekretär.

Hafeneckers Partei-Aufstieg nutzt nicht nur ihm selbst, sondern ist auch Motivationsfaktor für alle Lilienfelder FPÖ-Funktionäre. Zudem kommt aktuell einer der einflussreichsten FPÖ-Politiker im ganzen Land aus dem Bezirk Lilienfeld. Das ergibt einen gewissen Werbewert für die heimischen Gefilde. Und: Das Wort Hafeneckers, der sich als Stimme für den ländlichen Raum versteht, hat als Generalsekretär der Regierungspartei FPÖ nun deutlich an Gewicht gewonnen. Davon könnte der ganze Bezirk profitieren.