Basteln mit dem Seniorenbund, Grillen mit dem Verein Männerkochen, erstmals auf den Tennisball draufhauen und Einsatzkräfte besuchen – die Gemeinden im Bezirk Lilienfeld haben auch heuer wieder ein vielfältiges Ferienprogramm für ihren Nachwuchs zusammengestellt, damit garantiert keine Langeweile aufkommt.

Aber nicht nur Kinder profitieren vom Ferienspiel. Auch die Eltern, die gerade in der Ferienzeit eine noch weitere Grätsche zwischen Familie und Beruf machen müssen. Selbst wenn die Betreuung der Kinder durch Vereine am Nachmittag nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, bringt sie doch einen gewissen Grad an Erleichterung. Dieses Engagement in den Gemeinden kann aber dann das Zünglein an der Waage sein: Wenn es darum geht, wo man sich in Zukunft niederlassen will. Wenn es darum geht, wo kann ich Job und Familie besser unter einen Hut bekommen kann. Gerade in Abwanderungsgebieten, wie es der Bezirk Lilienfeld ist, sollte man sich aber zusätzliche Maßnahmen einfallen lassen, um die Bürgerbindung weiter zu stärken.