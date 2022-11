Der Glaube besiegt Angst

Das Flammeninferno in der Wohnhausanlage am Taurerweg – eine erschütternde Erinnerung. Traurige Bilanz: eine Tote, eine Schwerverletzte und knapp 40 Menschen, die von einer Sekunde auf die andere ihr Zuhause verloren haben.

Ein Netzwerk an Freiwilligen hat – in der Brandnacht beginnend bis heute – Großartiges geleistet. Zuerst mit Ersthilfe wie Bekleidung, dann mit Unterstützung wie Wohnmöglichkeiten. Das Stift Lilienfeld ist hier seinem Zisterzienser-Spruch „Die Tür steht offen, mehr noch das Herz“ gerecht geworden, indem es Opfern eine Bleibe bot. Jetzt dürfen diese in ihr Eigenheim zurückkehren. Ein mulmiges und zeitgleich freudiges Gefühl. Die Angst, dass wieder etwas passiert, wird den Betroffenen noch einige Zeit Begleiter sein. Aber auch fix ist das Wissen, dass man den Glauben ans Gute nicht verlieren darf. Das Stift hat es gezeigt, wie auch alle anderen Helfer.

