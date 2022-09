Die Chancen nutzen

Die Jugendarbeitslosigkeit im Bezirk ist gestiegen. Zeitgleich suchen Firmen laut Arbeitsmarktservice-Chefin Margareta Selch „händeringend“ nach Personal, viele Lehrstellen sind noch unbesetzt.

Personalnot Weniger Arbeitslose im Bezirk Lilienfeld

Wieso die Diskrepanz? Sind die Ansprüche mancher Unternehmer an den künftigen Mitarbeiter zu hoch? Oder die Vorstellungen der Bewerber? Will die Jugend nicht „hakeln“? Ein wenig von allem trifft zu. Ein sicherer Job, von der Lehre bis zur Pension, Verbundenheit zum Betrieb haben für viele (aber nicht alle!) jungen Leute kaum Bedeutung – Schlagworte, die gerade für jene, die heute Jobs anbieten, so prägend waren. Flexibilität von allen ist gefragt. Firmen sollten, wo möglich, ihr Jobprofil durch ansprechende Arbeitszeitmodelle attraktivieren.

Die Jugend darf bei ihrem Ruf nach Work-Life-Balance nicht vergessen, dass diese gerade ein sicherer Arbeitsplatz „vor der Haustüre“ maßgeblich mitformt.