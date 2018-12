Es besteht berechtigte Hoffnung, dass es mit dem oft gescholtenen öffentlichen Verkehr im Bezirk bergauf geht. Zeichen dafür sind der mit 9. Dezember 2018 verbesserte Fahrplan der Traisentalbahn und die geplante Neuordnung der Regionalbusfahrpläne, die ab September 2019 zusätzliche Kurse und bessere Anbindungen vorsieht.

In den kommenden Monaten gilt es, am Ball zu bleiben, um aus den Entwürfen für die neuen Busfahrpläne aus Bezirkssicht tatsächlich das Optimum herauszuholen. Gefragt ist eine Portion Hartnäckigkeit der Gemeindevertreter, die speziell die bestmögliche Vernetzung von Bus und Bahn im Fokus haben müssen. Der beste Fahrplan bringt wenig, wenn die Angebote nicht gut koordiniert sind. Und vielleicht wird auch ein zentraler Wunsch, der im Fahrplan der Traisentalbahn noch keinen Niederschlag gefunden hat — der Halbstundentakt ins Gölsental — Ende 2019 Realität. Die Basis für einen besseren öffentlichen Verkehr ist gelegt, am Ziel ist man aber noch nicht.