Eine Frage der Zeit

Sportlich werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Rohrbach hat sich am Jahrmarkt der Transfereitelkeiten zurückgehalten – und das wird sich wohl auch in der Tabelle niederschlagen. Dass Neo-Trainer Christian Maurer viel Arbeit bevorsteht, hat schon der erste Test gezeigt.

Den haben die Gölsentaler gegen den eine Etage tiefer spielenden SC Herzogenburg sang- und klanglos verloren. Das 2:4 ist aber noch kein Grund zur Beunruhigung – dass eine Truppe mit so vielen Neuen ihre Zeit brauchen wird, liegt auf der Hand. Da sind einige Jungs mit guten Perspektiven dabei. Was ihnen durch die Bank fehlt: die Erfahrung in der höchsten NÖ-Spielklasse. Die wollen sie nun in Rohrbach sammeln, sich beim USC unter Maurer weiterentwickeln. Geht diese Idee auf, kann das Konzept des Ausbildungsvereins eine langfristige Perspektive für Rohrbach werden.